【籃球娛樂】索爆女歌手4個月內食盡3大NBA球星　新目標已出現？

Tinashe，一個相當陌生的名字。不過一說起這位27歲女歌手過去4個月盛傳的戀愛戰績：與76人球星施蒙斯（Ben Simmons）分手後，被指先後搭上兩大巨星杜蘭特（Kevin Durant）和格芬（Blake Griffin），令她得到一個NBA球星超級「收割機」的稱號。 近日他還收到一代巨星奧尼爾（Shaquille O'Neal）的長子沙里夫（Shareef O'neal）公開示愛，魅力之強大令人歎為觀止。

Tinashe與2016年NBA選秀狀元、2018年最佳新人施蒙斯（Ben Simmons）的戀情，2018年3月由她親自在Instagram上傳的親暱合照曝光。兩人愛得高調，不時在社交網站曬恩愛。

不料戀情很快已變調，施蒙斯盛傳搭上名媛Kim Kardashian同母異父妹妹Kendall Jenner，更被Tinashe的兄長網上公開踢爆。施蒙斯強烈否認然後隨即在個人社交平台刪走他跟Tinashe所有合照。

兩人終在2018年5月分手，施蒙斯果然跟Kendall Jenner走在一起，拍拖至今。男方更力數前度Tinashe跟蹤他跟女友Kendall Jenner。

施蒙斯、Kendall Jenner、Tinashe愛情三角錯（按圖進入）

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失戀後被指連吃兩巨星

Tinashe對施蒙斯愛得轟烈，跟對方分手後時時買醉，正是在那段失戀低潮期，先後被傳跟格芬和杜蘭特搭上。

八卦新聞雜誌《Page 6》2018年6月初爆料，指出在拉斯維加斯豪華夜店APEX Social Club店主Ryan Labbe的生日派上，Tinashe跟格芬走在一起。有目擊者聲稱，「格芬曾欣賞Tinashe的表演，他們一起坐在VIP席」。由於格芬正是施蒙斯現任女友Kendall Jenner的前度，兩人在2018年初才分手，因此當格芬與Tinashe一起夜蒲的消息一出，三角戀升級四角戀令緋聞一度炒得火熱，但最終不了了之。

至2018年7月ESPY頒獎禮後，Tinashe被指跟杜蘭特到夜店玩，並一起離場。事後Tinashe作出否認，更聲稱自己「根本不認識杜蘭特」。另有消息指，本身有女朋友的杜蘭特，當時保持君子風度，並無越軌行為云云，令真相更加撲朔迷離。

Tinashe VS Kendall Jenner戀愛大混戰（按圖進入）

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Tinashe早前受訪時敞開心扉，直言跟施蒙斯分手後幾乎夜夜買醉，「我之後足足連飲六個月！真是開玩笑一樣。我浪費好幾個，但我現在已OK了。」

她又指，「從報章頭條」看到當時男友施蒙斯跟Kendall Jenner拍拖的消息令她格外難受。兩人拍拖僅兩個月便分手收場，同一個月前男友立即擁着新女友，她說「那並不正常，那並不正常」。不過如今一切已成過去，她亦決意向前看。

Tinashe本身為童星出身，7歲開始在美國多個電視節目演出。2007年加入少女組合The Stunners，2011年開始作獨立演出，如今已是集歌手、創作人、舞蹈家、唱片監製和演員於一身的多棲藝人。她經常作出極為性感打扮，更「慷慨」分享到社交平台，連奧尼爾的長子沙里夫也直言被她迷倒，轉載Tinashe的帖文並寫上：「我迷戀你」，見對方未有回應，再加一句：「她實在太索了！有誰會不喜歡她？」Tinashe隨即回他三個藍色心心，沙里夫說不定會成為她下一個球星男友。

Tinashe噴血惹火照（按圖放大）