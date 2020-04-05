【NBA名人堂】高比拜仁與鄧肯、加尼特齊入選　9人名單陣容鼎盛

今年初逝世的NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）一如所料晉身2020 NBA名人堂，今年入選的還有兩大名將鄧肯（Tim Duncan）與加尼特（Kevin Garnett）。 三人加起來合共48次出戰NBA明星賽，是罕有極為豪華的陣容。

2020 NBA名人堂有9人入選，除高比拜仁、鄧肯與加尼特三大巨星外，還包括兩奪NBA總冠軍的教練湯贊奴域（Rudy Tomjanovich），10次入選明星賽、4奪奧運金牌的WNBA名將 Tamika Catchings，4奪全美最佳教練的NCAA名帥Eddie Sutton，以球星身份10次入選明星賽、4奪奧運金牌後，再以教練身份兩奪NBA總冠軍和3奪NCAA全國冠軍的WNBA名將Kim Mulkey，5奪Division II全美最佳教練的Barbara Stevens，以及長年擔任國際籃球協會（FIBA）高職的Patrick Baumann。

三大名將齊入選（按圖放大）

NBA名人堂會長及行政總裁John L. Doleva表示，「2020年名人堂毫無疑問是歷來最具歷史意義的一年。9個入選者無論在籃球天份和社會影響力均是無與倫比。」

「2020年，籃球界難以想像地經歷失去前總裁史端（David Stern）和高比拜仁的慘痛，連NBA本身也受新型冠狀病毒COVID-19影響被煞停。」Doleva續稱，「今天我們感謝9位入圍2020年名人堂人士對籃球的貢獻，我們期待8月時跟他們一起慶祝。」

今年NBA名人堂活動將於8月29日在美國麻省舉行。高比拜仁今年一月底因直升機意外墜毀身亡前，入選2020年名人堂已呼聲機高，當時外界相當好奇到底他會選擇由跟他亦師亦友的「籃球之神」米高佐敦，還是在湖人的好拍檔奧尼爾為他入選時發表演說，可惜在他作出決定前已不在人世。