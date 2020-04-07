【NBA】韋迪計劃再為入樽賽結果解畫　冀與「受害者」哥頓破冰？

近期流行倡議「大和解」，就連NBA名宿韋迪（Dwyane Wade）亦希望從爭議中尋求共識。 今屆明星賽最具話題性的一環，莫過於韋迪疑似「造低」魔術的艾朗哥頓（Aaron Gordon）令他失落入樽賽冠軍一事。事隔2個月，韋德昨日突然透露，計劃下周邀請「受害者」艾朗哥頓直播，並就入樽賽事宜再次解畫。

受新冠肺炎影響，NBA停擺比賽令一眾球員們閒着過。除了健身、湊仔、「煮飯仔」，不少球星亦有開直播與球迷聊天。熱火名宿韋迪近期亦頻頻在Instagram直播暢談籃壇趣事，席上嘉賓更包括安東尼（Carmelo Anthony）、基斯保羅。

熱火名宿韋迪近期亦頻頻在Instagram直播暢談籃壇趣事。（路透社）

昨日他與舊熱火隊友Udonis Haslem直播時透露，他希望能邀請魔術的艾朗哥頓（Aaron Gordon）一齊直播，向這名入樽賽亞軍親自解釋當日情況。

今屆入樽賽艾朗哥頓與鍾斯決賽兩輪動作均得50分滿分，惟其後第二輪OT哥頓飛越身高7呎5吋的科爾（Tacko Fall）雙手入樽，分數卻遜於選擇難度較低接近罰球線起跳入樽的鍾斯。最終3次出席入樽賽的艾朗哥頓亦無冠而回。

艾朗哥頓使出渾身解數仍然無法高舉入樽賽冠軍寶座，他表示不再參加入樽賽。（美聯社）

2020入樽賽精華：

+ 7 + 6 + 5

這爭議一跳有三個人給予9分：柏賓、韋迪和「黑豹」Chadwick Boseman。其後有人立即直指有「有幕後黑手」搬弄賽果，不少魔術球迷和網民深信「兇手」正是韋迪。

深信這次韋迪計劃邀請哥頓前來直播是希望冰釋前嫌，惟這事又能否「一直播解千愁」，大家拭目以待。