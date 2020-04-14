【Kobe】高比拜仁退役戰4週年紀念　60分告別成永恆的經典

高比拜仁（Kobe Bryant）在四年前的昨天（13日）穿上湖人球衣，在他生涯的最後一場比賽中仍然不減瘋狂的本色，狂砍60分，為長達20年的職業球員生涯寫下句號；可是，四年後的今天，高比已經離開了將近三個月，只剩下妻子 Vanessa Bryant一人獨自回顧。
高比於美國時間1月26日與次女Gianna Bryant在內9人，因一場直升機墜毀罹難。兩父女早前已經入土為安，並在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）中舉行追思會 ，但事情告一段落仍無礙大家對他的思念。特別在些與高比有關的日子，就特別讓人懷念那個在場上視對手如無物的高比拜仁。
高比退休不過3年9個月就因意外離開，讓愛妻Vanessa很是心痛。（Getty Images）
高比遺孀Vanessa Bryant今日在Instagram上回顧，高比只有三年九個月的退休時光：「我丈夫努力工作了20年，總是全力以赴，他只是希望可以和我和我們的女兒在一起，彌補那段時間失去的相處機會，參與我們的女孩生命中的每個重要里程碑和特殊時刻。」一直想在籃球員身份褪去後做好父親本份的高比，卻因意外和二女兒Gianna Bryant先行一步。
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My husband worked his ass off for 20 years. Gave it his all. All he wanted was to spend time with our girls and me to make up for lost time. He wanted to be there for every single milestone and special moment in our girls lives. He only got to enjoy 3 years and 9 months of retirement. We had 2 more daughters, he won an Oscar, he opened Granity studios, he became a 5x best selling author and coached Gianna’s basketball team in that time. She worked hard and gave her all 7 days a week just like her daddy. I wish I could go back to that morning, every day. I wish they had a normal local game on 1/26. Life truly isn’t fair. This is just senseless.
四年前，高比在萬人見證下完整了自己的職業生涯。完場後他走向場邊，親吻和擁抱了自己的最愛，表示自己的夢想終於成真：「現在能夠跟家人共度美好的時光，一切都太神奇了，我真的很幸運也充滿感激。」當時高比對上有廿載恩怨的爵士，隊友不停的「餵波」，終在最後轟入60分。
「不少教練、隊友都叫我需要多傳球，但今晚這場比賽，所有的隊友都叫我不要傳球，聽到我要傳球都大喊NO。」高比在完成最後一戰後說，因為這一晚湖人只做一個戰術就是「只傳給高比」。就連前隊友，奧尼爾（Shaquille Oneal）和他打賭他能砍50分，高比也要做出比奧尼爾說的多出10分，因為連最後的最後也要用行動表達這才是高比。
NBA眾星的最後一役（按圖放大）：
「Mamba Out！」在最後一戰和高舉球衣後，高比以一句Mamba Out作結。（Getty Images）
過去高比退下火線的三年九個月，迎來了兩個女兒，獲得奧斯卡獎，開了屬於自己的工作室，也成為了一個暢銷的作家。一邊往多方面發展，邊享受家庭樂，一邊繼續自己的籃球事業，執教二女兒Gianna的球隊。好境不常，回到今天，Vanessa強調自己無時無刻亦希望回到事發當天 － 那個一家上下整齊的早上。「Gianna就像她父親一樣，一星期7天都在努力練習，我每天都期盼著能回到那天早上，她們能夠上場打一場正常的比賽，生活確實不公平。」
60分的表現，讓人永遠記住這個高比拜仁。（Getty Images）
四年前的4月13日，高比的最後一役。（Getty Images）
高比的光芒從加入聯盟到退役也在閃耀，死後亦會一直延續。
相信以後每個4月14日、8月23日、1月26日……世界也會紀念他。
代表高比的每一個日子都只剩下妻子和女兒獨自紀代和慶祝。（Getty images）
高比生命中最重要的女人（按圖放大）：
《Dear Basketball》（按圖放大）：