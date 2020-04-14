【Kobe】高比拜仁退役戰4週年紀念　60分告別成永恆的經典

高比拜仁（Kobe Bryant）在四年前的昨天（13日）穿上湖人球衣，在他生涯的最後一場比賽中仍然不減瘋狂的本色，狂砍60分，為長達20年的職業球員生涯寫下句號；可是，四年後的今天，高比已經離開了將近三個月，只剩下妻子 Vanessa Bryant一人獨自回顧。

高比於美國時間1月26日與次女Gianna Bryant在內9人，因一場直升機墜毀罹難。兩父女早前已經入土為安，並在湖人主場史達普斯中心（Staples Center）中舉行追思會 ，但事情告一段落仍無礙大家對他的思念。特別在些與高比有關的日子，就特別讓人懷念那個在場上視對手如無物的高比拜仁。

高比退休不過3年9個月就因意外離開，讓愛妻Vanessa很是心痛。（Getty Images）

高比遺孀Vanessa Bryant今日在Instagram上回顧，高比只有三年九個月的退休時光：「我丈夫努力工作了20年，總是全力以赴，他只是希望可以和我和我們的女兒在一起，彌補那段時間失去的相處機會，參與我們的女孩生命中的每個重要里程碑和特殊時刻。」一直想在籃球員身份褪去後做好父親本份的高比，卻因意外和二女兒Gianna Bryant先行一步。

四年前，高比在萬人見證下完整了自己的職業生涯。完場後他走向場邊，親吻和擁抱了自己的最愛，表示自己的夢想終於成真：「現在能夠跟家人共度美好的時光，一切都太神奇了，我真的很幸運也充滿感激。」當時高比對上有廿載恩怨的爵士，隊友不停的「餵波」，終在最後轟入60分。

「不少教練、隊友都叫我需要多傳球，但今晚這場比賽，所有的隊友都叫我不要傳球，聽到我要傳球都大喊NO。」高比在完成最後一戰後說，因為這一晚湖人只做一個戰術就是「只傳給高比」。就連前隊友，奧尼爾（Shaquille Oneal）和他打賭他能砍50分，高比也要做出比奧尼爾說的多出10分，因為連最後的最後也要用行動表達這才是高比。

NBA眾星的最後一役（按圖放大）：

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「Mamba Out！」在最後一戰和高舉球衣後，高比以一句Mamba Out作結。（Getty Images）

過去高比退下火線的三年九個月，迎來了兩個女兒，獲得奧斯卡獎，開了屬於自己的工作室，也成為了一個暢銷的作家。一邊往多方面發展，邊享受家庭樂，一邊繼續自己的籃球事業，執教二女兒Gianna的球隊。好境不常，回到今天，Vanessa強調自己無時無刻亦希望回到事發當天 － 那個一家上下整齊的早上。「Gianna就像她父親一樣，一星期7天都在努力練習，我每天都期盼著能回到那天早上，她們能夠上場打一場正常的比賽，生活確實不公平。」

60分的表現，讓人永遠記住這個高比拜仁。（Getty Images）

四年前的4月13日，高比的最後一役。（Getty Images）

高比的光芒從加入聯盟到退役也在閃耀，死後亦會一直延續。

相信以後每個4月14日、8月23日、1月26日……世界也會紀念他。

代表高比的每一個日子都只剩下妻子和女兒獨自紀代和慶祝。（Getty images）

高比生命中最重要的女人（按圖放大）：

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《Dear Basketball》（按圖放大）：