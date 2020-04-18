GIanna Bryant終「踏上」WNBA　成最年輕的選秀人選

球壇在今年1月痛失傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）和三位未來之星，分別是他的二女兒Gianna Bryant、兩位隊友Alyssa Altobelli和Payton Chester。美國時間17日在WNBA的選秀會上三位小女孩終「如願以嘗」，成為WNBA的榮譽新秀。

一場直升機意外帶走了籃球界具影響力的名宿，留下一個個紀錄、數字和不可量化的精神，世界各地只能哀悼和痛心；但比起走過人生巔峰的高比，更可惜的是失去了三位WNBA的未來大將。作為唯一個高比親自教授的籃球員女兒，Gianna一直以父之名在籃球場上拼搏，年僅13歲甚具高比影子的後仰跳投（Fade Away）就已經駕輕就熟。

WNBA今日宣布Gianna Bryant和兩位隊友為榮譽新秀。（WNBA影片截圖）

高比和妻子Vanessa Bryant未能誕下麟兒，被指被未能承傳高比的籃球事業，但Gianna一句霸氣的：「I got this！」肯定了雖為女兒身的她也能繼承父親的傳奇。沒有因為父親是誰而懶散，她可能陪高比看過凌晨時份洛杉磯的人，也一直以到康涅狄格大學（UConn）升學並以打入WNBA為目標，但一場意外這些都成了她一生無法圓的夢。

Gianna母親，Kobe遺孀Vanessa 在Instagram上感謝WNBA讓女兒圓夢。（Getty Images）

直升機意外中去世的Gianna Bryant年僅13歲。（Vanessa Bryant Instagram）

為她們一圓不可能的夢

繼Gianna就讀的Harbor Day School和夢寐以求的UConn都先後紀念Gianna，現在連改為網上舉行的WNBA選秀會也增加了一個環節，就是在開始前宣布Alyssa Altobelli、Payton Chester和Gianna以榮譽新秀的身份獲選，讓三位WNBA夢碎的女生重新「踏上」WNBA的舞台。Gianna的母親Vanessa也在Instagram上恭賀三人成為WNBA最年輕選秀人選的「2024梯」。

UConn在一場賽事為Gianna留下一席位，以作紀念。（Getty Images）

穿著橙色，高比遺下的WNBA衛衣，Vanessa拍片表示女兒感謝聯盟的加冕，「對她們來說，這是夢想成見。高比和Gianna都很喜歡WNBA，也恭喜所有獲選的球員，希望大家努力、永不放棄，拿出曼巴精神。」對於永遠無法再於籃球場上發光發亮的Gianna和兩位隊友來說，WNBA的舉動能讓三位未來之星在女子籃球的最高殿堂留名，永不遺忘。

二女Gianna Bryant一直尾隨父親成為一個出色的籃球員。（Getty Images）

唯一盡得高比真傳的女兒 Gianna Bryant（按圖放大）：

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Kobe自傳《Dear Basketball》（按圖放大）：