【The Last Dance】洛文前妻爆公牛主場瘋狂做愛　MJ親自捉他歸隊

對於洛文（Dennis Rodman），實在不知從何說起。講述芝加哥公牛最後一舞的紀錄片《The Last Dance》，最新一集焦點放在這位NBA七屆籃板王身上。 他在球場上成就輝煌，但仍遠不及他場外的性事與趣事精彩，前妻 Carmen Electra大爆洛文帶他到公牛主場瘋狂做愛。

曾參演經典美劇《沙灘拯救隊》（Baywatch）的性感女星Carmen Electra，在《The Last Dance》中表示，當洛文的女友「絕對會得到職業病」，指出前男友洛文喜愛夜蒲，天黑玩到天光的馬拉松式飲酒派對老是常出現。

當時正值1997/1998年公牛爭逐第六冠的賽季，也是Carmen Electra打得火熱的日子，她跟他的關係如坐過山車，接受《洛杉磯時報》訪問時，她說：「我看到不同面貌的Dennis。他常說，『無人明白我，無人懂我』，有時會很情緒化。然後就是那個會穿上羽毛圍巾的甜蜜浪漫風趣怪異喜愛飲酒夜蒲的男子。」

「不過回到球場，他就是一頭猛獸。」

洛文與女星Carmen Electra。（Getty Images）

季中突然請假 拉斯維加斯狂歡

《The Last Dance》第四集提到，洛文季中一度突然玩失蹤。當時他向積遜教練告假數天，米高佐敦（Michael Jordan）已向恩師發出警告，惟洛文去意已決下，「禪師」無奈批假。

洛文扭計放假，正是要帶Electra去拉斯維加斯遊玩。Electra說，當年她根本不知道洛文在球季中出走，而且逾時仍未歸隊。兩人到脫衣舞酒吧豪飲，然後再去其他夜店玩通宵。

洛文玩轉公牛（按圖放大）

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MJ親自捉洛文歸隊

拉斯維加斯旋風之旅後，兩人回到芝加哥，窩在洛文家中繼續纏綿。不知經過多少天，某日早上有人敲門，Electra憶述，「當時我宿醉未醒，裸體睡在地上。Dennis起身應門，那是米高佐敦！我嘗試起身找地方躲，我不想被MJ看到我這樣子。」

原來當時洛文逾時未歸，MJ急得如熱窩上的螞蟻。公牛高層知道洛文已回到芝加哥，便派任務給他：「你到他家去找洛文回來，他的家不過在聯合中心（United Center，公牛主場）對面」。MJ於是立即起行，並發生上述尷尬一幕。

當Electra最初在洛杉磯夜店認識洛文時，並不是體育迷，只知他是籃球壞孩子，曾跟麥當娜拍拖。然後洛文邀請他到芝加哥觀戰，「看公牛比賽實在太捧，米高（佐敦）與柏賓。在芝加哥度過一晚之後，Dennis跟我說：『你不會走了吧』，我們很快陷入熱戀。」

洛文嘗試要求公牛讓他在作客比賽帶Electra上球隊飛機和隊巴，即使立即被拒絕，兩人仍是如膠似漆常在一起。曾當《Playboy》雜誌封面女郎的Electra，有份主演《沙灘拯救隊》第7季，時業正在起飛，經理人曾警告洛文對她事業的負面影響，她並未理會。

洛文尤物前妻Carmen Electra （按圖細看）

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公牛主場瘋狂做愛

Electra分享她跟洛文一段瘋狂往事：「有一天公牛放假不用操練，Dennis說會給我驚喜。」洛文蒙着她雙眼，開電單車載Electra走，目的地正是公牛主場聯合中心。

「拿下眼罩，我們正站在公牛平時練習的中央場。真是瘋狂，我們像走進糖果店的孩子一樣高興，打開雪櫃拿雪條吃，在那裏每一個角落做愛──物理治療室，健身室，當然還有球場。」

Electra說罷大笑出來，「老實說，我不認為他一生中，曾如此努力過。」

曾收服洛文的Carmen Electra（按圖放大）

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即使是Electra，也未能馴服洛文。公牛高層還是要逐間酒吧尋人，捉他歸隊。輸波的時候，兩人關係會陷入緊張。

那NBA年總決賽公牛最終擊敗爵士順利封王，Electra稱，「Dennis將他的球衣送給我，他以往總是拋給球迷的。我被拉入更衣室，跟所有球員在一起。米高佐敦在開瓶子，香檳倒入我的喉嚨、頭髮和衣物，能夠置身其中實在非常榮幸。」

兩人那年結婚，不到一年便離婚收場，她對這段年少輕狂的戀情「完全無後悔過」，至今保持友好關係。戀情不再，Electra卻由體育盲變體育迷，「能夠看他比賽，實在是我的榮幸。那個年代實在無法形容，而且永遠也不會再出現。」