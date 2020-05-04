【The Last Dance】與佐敦1打1誰會贏　高比拜仁：不喜歡這個討論

米高佐敦（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》今日上映第5、6集，當中有高比拜仁（Kobe Bryant）身影重現眼前，不少球星、球迷觀看時，不免有一絲感慨。

高比拜仁：我真的很討厭那我們1打1誰會贏的討論。（Getty Images）

高比拜仁（Kobe Bryant）逝世至今超過3個月，縱使仍獲傳媒、球迷懷緬生平，但一切的影像、文字皆是往事，高比已是我們的過去。惟在今日的《The Last Dance》，高比有如「重生」，並在片中道出他與佐敦的兄弟情。

高比拜仁（Kobe Bryant）今天在《The Last Dance》中出現，讓不少球迷亦看得分外感慨。（影片截圖）

《The Last Dance》金句：

+ 3 + 2

作為「籃球之神」接班人的高比，生涯期間處處被外界與佐敦比較，而今日高比在節目中回應一個「永恆的疑問」。

「他（米高佐敦）有如我的大哥哥；我真的很討厭那些『我們1打1誰會贏』的討論。你在我身上看到的所有，其實是在他身上學習回來的，沒有米高，我根本不會有5個NBA總冠軍。」

作為「籃球之神」接班人的高比，生涯充斥着與佐敦的種種比較。（Getty Images）

高比在佐敦生涯後期的1996年出道，他的出現令世人驚歎「神的接班人」出現，惟這名湖人小子卻揚言：「我不想當下一個米高佐敦，我只想當高比拜仁。」的確，剛出道的高比並未獲佐敦看得上眼，紀錄片公開的一段更衣室片段，更記載佐敦對高比於1997年季後賽經典「air-ball」的嘲諷。

「那湖人小男孩大概想與所有人1打1吧，但在那4次起手後呢？如我是他的隊友，我不會傳球給他。兄弟，如你希望再次持球，最好搶個籃板吧！」

2014年12月14日，高比拜仁於這罰球命中後，生涯錄下32,293分，超越米高佐敦。（Getty Images）

高比拜仁20年的NBA生涯，數不清的精彩片段。（Getty Images）

其後的事，大概大家也清楚。高比努力訓練，從佐敦身上「偷走」所有動作，決心、勇氣、奮鬥，高比迎來5個NBA總冠軍。

高比在紀錄片中再道：「他（佐敦）一直引領着我，給我種種意見。」

米高佐敦在高比拜仁追思會致辭時淚流滿面。（Getty Images）

二人亦師亦友，更是一個「因果關係」。就如鷹隊球星崔楊格在看畢今集《The Last Dance》後的Twitter帖子所說，「高比就是我的MJ」，沒有MJ沒有高比，沒有高比沒有我們。

《The Last Dance 》5、6集NBA球員看後感：