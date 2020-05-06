【The Last Dance】米高佐敦與Nike的終身故事　源於一對經典球鞋

米高佐敦（Michael Jordan／MJ）在昨日播出的《The Last Dance》（最後一舞）紀錄片第5集，再次提起當年自己起初無意與Nike簽約，心儀品牌是adidas。 眾所周知，MJ最終成為Nike的終身代言人，「Air Jordan」也成為世界上的標誌性波鞋。 惟在1988年MJ與Nike商討續約之際，當中發生一段小插曲。

「我喜歡湖人，也喜歡魔術手莊遜，我喜歡adidas的球鞋」，在《The Last Dance》（最後一舞）第5集中，播放着這一段影像。

那時候米高佐敦還未進入NBA，整個大學期間都穿着「Converse」，但說到心儀品牌，adidas是少年MJ的不二之選。

MJ在大學時因教練規定要穿上Converse。（網上圖片）

80年代Nike非主流運動品牌

80年代的Nike並沒有今天的光景，米高佐敦亦曾在自傳中記載，Nike股價在1984年跌過一半，他們急需要一名球星去扭轉劣勢，而當年Nike看中了的就是自己。

「盡力得到自己喜歡的adidas贊助就好了」，米高佐敦經理人David Falk曾透露MJ心意已決，就連會面Nike的意願也沒有。Falk認為先聆聽Nike的提案亦無壞，所以要求MJ父母帶兒子去開會。

MJ往時說過：「我喜歡湖人，也喜歡魔術手莊遜，我喜歡adidas的鞋。」（影片截圖）

MJ心儀adidas 慘吃閉門羹

「Nike向我作出介紹，我能看到他們付出了很多心機，試圖讓我對他們的鞋有所了解，並設計出我想穿的鞋子。」惟MJ表示那時候心有所屬，並走到adidas處說：「『這是Nike的合約，如果你能提出差不多的，我會和你們簽約。』」

當然最後，adidas美國代理未有得到MJ的簽字，MJ在紀錄片中解釋：「當時adidas是歐洲品牌，大力推動美國市場，他們覺得不值得。事後看來，這安排對我來說是完美的，這使我的決定變得容易得多。」

有人認為Nike當年簽約是最成功賭博，亦有人直言這商業關係包含的是彩數，但要論「Air Jordan」的及後成功，Nike靠的僅僅是一點點運？

當年的NBA對球鞋有嚴格規定，球鞋與球衣的顏色不能相差太大，MJ亦曾以全白球鞋上陣。（Getty Images）

NBA禁紅黑配色「Air Ship」

MJ在新秀年的1984/85球季，穿上紅黑配色的「Air Ship」，但3場賽事後NBA卻禁止這鞋款出現。

當年NBA對球鞋有嚴格規定，球鞋與球衣的顏色不能相差太大，而紅黑配色的「Air Ship」正正與公牛的全紅、全黑、全白「相沖」，NBA正式向MJ罰款。

「我記得最初是每場比賽罰1000美元，然後加至3000美元，最後更高達5000美元」，MJ在自傳中透露，而當時罰款全數由Nike負責。

紅黑配色的「Air Ship」被NBA禁止出現一事，在當年轟動美國。（網上圖片）

其後1985年Nike更借禁鞋一事「大肆宣傳」「Air Jordan I」，並在廣告中指出「NBA把它們（球鞋）拋出球場外」。

憑着此大膽的推廣策略，「Air Jordan I」得到驚人銷量。MJ經理人David Falk在紀錄片中透露，當年Nike預期簽約MJ一年後收益是300萬美元，最終埋單卻是1.26億美元的巨額。

當年「Air Jordan I」的廣告

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到MJ在NBA的第4個球季，「Air Jordan I」及「Air Jordan II」已成為籃球界熱潮，Nike開始密謀與MJ續約的事宜。

不過在1988年，「Air Jordan」球鞋設計師離開Nike，一度令MJ對續約卻步。

「Air Jordan III」的設計圖。（影片截圖）

Nike派新人設計AJ 轉危為機

兩名首席設計師的辭別並未有令Nike陷入險境，反之他們放手一搏把「Air Jordan III」的任務交給一名新手的設計師負責，他就是Tinker Hatfield。

據說有別其他設計師，Tinker當年親自到飛機上與MJ會面，商討「Air Jordan III」設計概念。那時候MJ對設計提出兩個要求：靈活度要夠高，方便他轉向，而且要更輕盈。

MJ那時候希望「Air Jordan III」靈活度高能方便轉向。（NBA）

加入Jumpman標誌 創下球鞋傳奇

結果，Tinker設計出的「Air Jordan III」滲透着MJ要求兩大元素，除了以破天荒的中筒設計加強靈活度，鞋面採用紋路較深的荔枝皮材料，大大減輕球鞋的重量。

惟最令MJ心動的，當然是第一次出現的「Jumpman」標誌，在一對正面沒有「一剔」的Nike球鞋上，MJ看到屬於自己的「飛人」標誌專有球鞋。

「Air Jordan III」除了為籃球、球鞋界寫下「Jumpman」的歷史，Nike這做法也充分表達了想留下MJ的誠意。

「Air Jordan III」成功挽留住MJ。

穿起了「Air Jordan III」的MJ在1988年衛冕入樽王名銜。（NBA）

其後「Air Jordan III」成為「決定歷史」的一對鞋。穿起了它的MJ，一年間拿下NBA生涯首個年度MVP、年度最佳防守球員、明星賽MVP及入樽王名銜。

「Air Jordan III」亦為世人帶來NBA史上，最具代表性的畫面：罰球線起跳入樽。

「Air Jordan III」亦為世人帶來NBA史上，最具代表性的畫面：罰球線起跳入樽。（網上圖片）

Nike與MJ的關係中也許帶點「賭博」成份，如非當日兩次放手一搏的膽識，MJ大概只是別家品牌運動員。

惟論Air Jordan系列34年來的成功，由第一代至Air Jordan XXXIV的變遷，成為歷久不衰的籃球鞋經典，一切仍皆營商智慧。