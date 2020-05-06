【The Last Dance】米高佐敦與Nike的終身故事　源於一對經典球鞋

米高佐敦（Michael Jordan／MJ）在昨日播出的《The Last Dance》（最後一舞）紀錄片第5集，再次提起當年自己起初無意與Nike簽約，心儀品牌是adidas。
眾所周知，MJ最終成為Nike的終身代言人，「Air Jordan」也成為世界上的標誌性波鞋。
惟在1988年MJ與Nike商討續約之際，當中發生一段小插曲。
「我喜歡湖人，也喜歡魔術手莊遜，我喜歡adidas的球鞋」，在《The Last Dance》（最後一舞）第5集中，播放着這一段影像。
那時候米高佐敦還未進入NBA，整個大學期間都穿着「Converse」，但說到心儀品牌，adidas是少年MJ的不二之選。
MJ在大學時因教練規定要穿上Converse。（網上圖片）
80年代Nike非主流運動品牌
80年代的Nike並沒有今天的光景，米高佐敦亦曾在自傳中記載，Nike股價在1984年跌過一半，他們急需要一名球星去扭轉劣勢，而當年Nike看中了的就是自己。
「盡力得到自己喜歡的adidas贊助就好了」，米高佐敦經理人David Falk曾透露MJ心意已決，就連會面Nike的意願也沒有。Falk認為先聆聽Nike的提案亦無壞，所以要求MJ父母帶兒子去開會。
MJ往時說過：「我喜歡湖人，也喜歡魔術手莊遜，我喜歡adidas的鞋。」（影片截圖）
MJ心儀adidas 慘吃閉門羹
「Nike向我作出介紹，我能看到他們付出了很多心機，試圖讓我對他們的鞋有所了解，並設計出我想穿的鞋子。」惟MJ表示那時候心有所屬，並走到adidas處說：「『這是Nike的合約，如果你能提出差不多的，我會和你們簽約。』」
當然最後，adidas美國代理未有得到MJ的簽字，MJ在紀錄片中解釋：「當時adidas是歐洲品牌，大力推動美國市場，他們覺得不值得。事後看來，這安排對我來說是完美的，這使我的決定變得容易得多。」
有人認為Nike當年簽約是最成功賭博，亦有人直言這商業關係包含的是彩數，但要論「Air Jordan」的及後成功，Nike靠的僅僅是一點點運？
當年的NBA對球鞋有嚴格規定，球鞋與球衣的顏色不能相差太大，MJ亦曾以全白球鞋上陣。（Getty Images）
NBA禁紅黑配色「Air Ship」
MJ在新秀年的1984/85球季，穿上紅黑配色的「Air Ship」，但3場賽事後NBA卻禁止這鞋款出現。
當年NBA對球鞋有嚴格規定，球鞋與球衣的顏色不能相差太大，而紅黑配色的「Air Ship」正正與公牛的全紅、全黑、全白「相沖」，NBA正式向MJ罰款。
「我記得最初是每場比賽罰1000美元，然後加至3000美元，最後更高達5000美元」，MJ在自傳中透露，而當時罰款全數由Nike負責。
紅黑配色的「Air Ship」被NBA禁止出現一事，在當年轟動美國。（網上圖片）
其後1985年Nike更借禁鞋一事「大肆宣傳」「Air Jordan I」，並在廣告中指出「NBA把它們（球鞋）拋出球場外」。
憑着此大膽的推廣策略，「Air Jordan I」得到驚人銷量。MJ經理人David Falk在紀錄片中透露，當年Nike預期簽約MJ一年後收益是300萬美元，最終埋單卻是1.26億美元的巨額。
當年「Air Jordan I」的廣告
Air Jordan你儲到幾多款？（按圖放大）：
到MJ在NBA的第4個球季，「Air Jordan I」及「Air Jordan II」已成為籃球界熱潮，Nike開始密謀與MJ續約的事宜。
不過在1988年，「Air Jordan」球鞋設計師離開Nike，一度令MJ對續約卻步。
「Air Jordan III」的設計圖。（影片截圖）
Nike派新人設計AJ 轉危為機
兩名首席設計師的辭別並未有令Nike陷入險境，反之他們放手一搏把「Air Jordan III」的任務交給一名新手的設計師負責，他就是Tinker Hatfield。
據說有別其他設計師，Tinker當年親自到飛機上與MJ會面，商討「Air Jordan III」設計概念。那時候MJ對設計提出兩個要求：靈活度要夠高，方便他轉向，而且要更輕盈。
MJ那時候希望「Air Jordan III」靈活度高能方便轉向。（NBA）
加入Jumpman標誌 創下球鞋傳奇
結果，Tinker設計出的「Air Jordan III」滲透着MJ要求兩大元素，除了以破天荒的中筒設計加強靈活度，鞋面採用紋路較深的荔枝皮材料，大大減輕球鞋的重量。
惟最令MJ心動的，當然是第一次出現的「Jumpman」標誌，在一對正面沒有「一剔」的Nike球鞋上，MJ看到屬於自己的「飛人」標誌專有球鞋。
「Air Jordan III」除了為籃球、球鞋界寫下「Jumpman」的歷史，Nike這做法也充分表達了想留下MJ的誠意。
「Air Jordan III」成功挽留住MJ。
穿起了「Air Jordan III」的MJ在1988年衛冕入樽王名銜。（NBA）
其後「Air Jordan III」成為「決定歷史」的一對鞋。穿起了它的MJ，一年間拿下NBA生涯首個年度MVP、年度最佳防守球員、明星賽MVP及入樽王名銜。
「Air Jordan III」亦為世人帶來NBA史上，最具代表性的畫面：罰球線起跳入樽。
「Air Jordan III」亦為世人帶來NBA史上，最具代表性的畫面：罰球線起跳入樽。（網上圖片）
Nike與MJ的關係中也許帶點「賭博」成份，如非當日兩次放手一搏的膽識，MJ大概只是別家品牌運動員。
惟論Air Jordan系列34年來的成功，由第一代至Air Jordan XXXIV的變遷，成為歷久不衰的籃球鞋經典，一切仍皆營商智慧。
在34年間，「Air Jordan」已由第一代推出至XXXIV。（Getty Images）