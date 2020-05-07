【籃球熱話】Vanessa 38歲生日　心痛揭開Kobe留下的另一封情書

高比拜仁（Kobe Bryant）與太太Vanessa的愛情故事，經得起時間考驗，一宗直升機意外，令他們不得不分離。 然而即使陰陽相隔，仍阻擋不了兩人愛意延續下去。5月5日是Vanessa 38歲生日，她親手打開Kobe為她預備的生日卡……

NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa自此生死相隔。

他死亡後3個多月，Vanessa迎來38歲生日。沒有身邊的他，注定是個傷感的一天，在家找到一件物事，殘酷地讓她再心碎多一次。

沉澱一天，Vanessa在Instagram上載一張手握信封的照片，發出帖文：「昨天我發現一個寫上：『給我一生最愛』的信封，下款是『你孩子的父親❤️』（Tu Papi）。」

浪漫的Kobe一向有為妻子在各個節日前準備禮物的習慣，Vanessa 5月5日才生日，他早在半年前已預先為她準備生日卡。即使這份心意現在看來必定帶來傷感，Vanessa並不介意，「我等待生日那天打開信封。那讓我在今天有些東西去期待。」

「諷刺的是，Kobe在封面畫放上一張我的照片，並畫上一個天使擁抱着我。想念我的一生最愛和我的小曼巴（女兒Gianna）。」Vanessa深情地說，「今天能跟三個女兒一起醒來，已覺感恩。但願我們全家人可以聚在一起。」

她在帖文最後加上六個心心符號，意思是Kobe和她以及4個女兒，可惜Kobe和Gianna已離她們而去。

打開Kobe親手寫上的深情卡片，Vanessa無可避免再一次心碎。他對Vanessa的愛意，並未隨肉身消亡而離去，惟他離世對Vanessa帶來的傷痛，同樣難以磨滅。

Kobe與Vanessa的愛情故事：