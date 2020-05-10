【學界籃球】疫情下學界賽無一倖免　過來人梁民熊苦心安慰學生

要形容這一代的青少年是被時代選中的細路，也絕不為過。由去年開始的「反送中」社會運動，至年末香港開始受於武漢爆發的新冠肺炎影響，先停課再關閉體育場地，後來連學界賽事陸續取消。 最後，連餘下的籃球馬拉松都終告取消，一代中六生無法享受完整的學界生涯，當然這也沒法重來，如此的遺憾就這樣烙印在他們的青春之中。

要數到上一次學界賽因疫情取消，起碼要回溯至2003年讓港人陷入困境的「沙士」。

以籃球為例，當年學界賽事未受太大影響，大多比賽如期舉行，唯獨籃球馬拉松難逃被取消的厄運，想不到17年後再次逃不過。

由於疫情關係，令原來進度落後的學界賽事無法如期上演，最後包括精英賽在內，全數取消。（資料圖片／任祉羲攝）

「這是我第2次經歷取消賽事，上次沙士正值自己學界時期，同樣需要取消籃球馬拉松。」寶覺中學男籃教練梁民熊（Bear）憶起過往的經歷，過來人的他亦感觸良多。

誠然，作為教練，除了教導球技之外，還要留意球員的狀態、情緒。這班孩子要面對、接受失去一季的學界賽，着實也不容易。「其實學生們也有心理準備，所以早早已經放棄了，只是我一直在旁提醒他們未正式宣布也不要鬆懈。」

這些年來，梁民熊與寶覺男籃共同進退，曾一起登上九龍區D1頂峰，也一同面對衛冕失敗的低谷。（資料圖片／任祉羲攝）

Bear往時常常提醒球員場內場外不要輕易放棄，不過這次疫情卻令學生「打定輸數」，Bear沒有生氣反而表示諒解：「從社會運動到疫情，學界賽程一直拉鋸中，無了期的感覺令他們有放棄的想法也是正常的。畢竟都是小朋友，未必每個意志都能堅定。」

或許是當年自己親歷的遺憾，Bear未有放棄一直鼓勵學生們要堅持。

對於學生對復賽「打定輸賽」，梁民熊表示理解他們的想法及心情。（資料圖片／任祉羲攝）

可惜事與願違，籃球項目最後一個馬拉松賽事亦被取消，儘管學生早有準備，內心還是少不免失望。

從自己的學界賽被取消，到學生們再次重演歷史，換個身份面對同樣情況，Bear顯得非常無奈：「正正因為自己經歷過，才不斷警惕自己，一直以來不斷提醒同學『為何要那麼珍惜學界」。」

在復賽仍然尚未明朗時，梁民熊依然繼續鼓勵學生，希望他們不要放棄。（資料圖片／任祉羲攝）

多年來無風無浪，訓練、學界比賽、與朋友到街場射波鬥波的日常，對這些孩子而言已是理所當然。

誰又會想到一個突如其來的意外，這一切的「理所當然」卻頓時消失，「之所以一直告訴他們要珍惜學界，除了一去不返，還可能因為意外取消比賽，你的學界便可能如此黯然結束。」

Bear以過來人的身份一直語重心長提醒學生，他在這段日子也收過學生傳來不同的訊息，「好悶啊，好想練波」、「我以後唔敢請假」、「好掛住畀你鬧」……

失去了理所當然，卻能令球員學會「珍惜」，算是這段艱難日子之中的另類「收穫」。

雖已獲精英賽資格 但卻無緣作賽（按圖放大）：