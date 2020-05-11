【NBA】質疑復賽後奪冠隊伍含金量低　奧尼爾：他們不會得到尊重

上周五NBA賽會與球隊、球員代表商討復賽可能，據美國傳媒報道，NBA預計6月決定是否重啟賽季，如若可行將分別在奧蘭多迪士尼樂園及拉斯維加斯閉門開打。 不過，湖人名宿奧尼爾日前向《紐約郵報》批評復賽的機制，並直言球季理應腰斬。

NBA自3月停賽後，上周NBA總裁施華（Adam Silver）與球員工會代表、主席基斯保羅（Chris Paul）商討復賽可能。（Getty Images）

NBA自3月停賽後，「復賽」一直是球員、球迷最關心的議題。上周NBA總裁施華（Adam Silver）與球員工會代表、主席基斯保羅（Chris Paul）及多名球員以電話會議商討復賽可能，當中細節昨曝光。

湖人名宿奧尼爾認為復賽優會令球員承受很高的健康風險。（Getty Images）

據《The Athletic》記者Shams Charania指出，會中談及復賽選址為拉斯維加斯和奧蘭多迪士尼樂園，並將採閉門作賽。此外，賽會將對球員每天作病毒檢測，假若再出現新冠肺炎確診者，該人須立即隔離，所屬球隊將短暫停賽。

NBA爵士球星高拔自3月確診新冠肺炎後，NBA一直停賽至今。（資料圖片）

縱使復賽露出一絲曙光，但並非所有「持份者」也對此表示歡迎。湖人名宿奧尼爾日前向《紐約郵報》透露，NBA賽會以復賽優先為題，令球員承受很高的健康風險：「索性取消今季吧，每個人回到家裏去繼續保持健康，明年再回到球場上，現在就想趕快復賽並叫球員打季後賽？即使閉門舉行賽事，只讓拍攝團隊、球員職員等人入場，都會存在集體感染風險。」

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奧尼爾及後亦提到復賽後奪冠的球隊，總冠軍價值不如其他賽季的：「今季的冠軍應被打個星號，他們不會得到尊重，如是冷門球隊在新的季後賽形式中獲勝該怎麼辦？」事實在1998/99球季，NBA因為勞資協議導致賽季縮短至50場比賽，「禪師」積遜教練（Phil Jackson）也曾指出該季奪冠的馬刺該要打星註記。今次奧尼爾可謂與師父同一信念，認為不在完整球季內奪冠的球隊，該面臨大眾質疑。