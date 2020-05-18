【The Last Dance】MJ剖白The Flu Game的真相　「一個薄餅累事」

米高佐敦（Michael Jordan / MJ）在NBA生涯創造過不同的經典，「絕殺奪冠」、8次季後賽「50+」、1991年總決賽的「空中換手」等等，都是球迷歷年來的最愛時刻。 談到「神奇一戰」，1997年總決賽賽Game 5的「The Flu Game」必定是MJ經典戰役。據指當日MJ帶住感冒上陣，以虛脫的身體在關鍵時投入逆轉三分，助公牛取勝，簡直強如神話。

惟在紀錄片《The Last Dance》「煞科日」中，米高佐敦就此已討論了23年的神話，透露了真實內情。

1997年NBA總決賽Game 5，開戰前米高佐敦身體突然不適，官方說法患了「感冒」。（影片截圖）

23年前的NBA總決賽，公牛以領先場數2：0降臨爵士主場，卻未能把握優勢，被追平2：2。對於已擁有4隻冠軍指環的MJ來說，「搶七」並不存在，畢竟以往4次都在6場內完成，因此Game 5的勝負尤其重要。

不可思議的事開戰前發生，MJ突然身體不適，頂着虛弱身軀上場，賽中多次表現疲累、痛苦，官方說法MJ患了「感冒」。

MJ曾在自傳中憶述當日狀況：「我幾乎完全脫水，不停出冷汗；投進最後那個三分後，我根本不清楚是否命中，感覺也站不穩。」

《The Last Dance》金句：

+ 8 + 7 + 6

比賽完結時，MJ靠住隊友柏賓（Scottie Pippen）離開的畫面，成了NBA經典。（美聯社）

「薄餅由5個外賣員送來」

「我不是感冒，是食物中毒。」23年後，MJ在紀錄片《The Last Dance》透露「感冒的真相」。MJ私人訓練員高華（Tim Grover）在片中憶述，「The Flu Game」源於一宗有5個人送遞的薄餅外賣。Game 5前的晚上，MJ感到肚餓，但市面食肆都已關門，他與友人們只好叫外賣。

「薄餅由5個外賣員送來，我就接過外賣；感覺這個薄餅有點奇怪。」高華再道：「房間內4人，只有他（佐敦）吃過那薄餅，他此前沒有任何感冒跡象。」

米高佐敦憶述那時候：「半場後我已快脫水了，易邊後我心疲力竭。」（美聯社）

「多次感覺好像快暈低要死」

回憶當時，MJ指凌晨時分開始不適：「我吃掉整個薄餅，到了凌晨2時半，我感到非常不適，醒了。」這名籃球之神在自傳也指，那時候腸胃嚴重不適，以為安眠藥能助入睡，服食後卻痛楚加劇。出發Game 5前，他不斷飲咖啡寄望喚起精神打比賽，但身體狀況一直轉差 。

「半場後我已快脫水了，易邊後我心疲力竭，在第三、四節的比賽中我多次感覺好像快暈低要死，但我當時在想『打完這場比賽，我就可以躺下了』。」

The Flu Game精彩片段

在1997年總決賽Game5，在接近虛脫下米高佐敦上陣44分鐘，獨取38分7籃板及5助攻。（美聯社）

結果眾所周知，身體接近虛脫，MJ卻上陣44分鐘，獨取38分、7籃板及5助攻，助公牛取得關鍵一勝。比賽完結時，MJ依靠住着隊友柏賓（Scottie Pippen）離開的畫面，更成了NBA經典。「The Flu Game」從此成為一代籃球人對MJ的神蹟討論。

細數NBA歷代MJ接班人（按圖放大）