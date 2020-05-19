【The Last Dance】MJ 98年總決賽Game 6　NBA官方頻道足本重溫

米高佐敦（Michael Jordan/MJ）紀錄片《The Last Dance》昨日煞科，不少球迷亦紛紛希望新一集的來臨。 有見及此，NBA官方香港時間今早（19日）於社交平台上重播1998年總決賽Game 6， 好讓大家再次觀看MJ的「The Last Shot」。

不可能的事，米高佐敦往往也變成可能。「絕殺奪冠」、8次季後賽「50+」、1991年總決賽的「空中換手」、以意志凌駕虛脫的身軀完成「The Flu Game」……所有都是MJ給我們的經典。

惟說到MJ給球迷最永恆的影像，必定1998年總決賽Game 6的「The Last Shot」。

重溫1998年總決賽Game 6（按link睇經典）

球賽餘下22秒，領先場數3：2的公牛落後一分。爵士持有控球權，但MJ卻冷靜地從底線繞出，並從卡爾馬龍（Karl Malone）手上偷走籃球，公牛展開最後一擊。

MJ由防守轉至進攻，在時鐘顯示進攻時間餘下8秒開始在三分線45度角起動，其後「6.6秒」成永恆的畫面。

87：86，攻入45分的米高佐敦高舉6隻手指，公牛4：2擊敗爵士締造出第2次3連霸。

《The Last Dance》金句：

+ 8 + 7 + 6

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