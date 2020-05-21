【The Last Dance】眾星伴MJ柏賓變自私精　公牛二哥被指極度憤怒

有關米高佐敦（Michael Jordan/MJ）與芝加哥公牛最後一季的紀錄片《The Last Dance》曲終人散，MJ傳奇再被炒熱，可是系列主軸圍繞他一人，惹得他一眾昔日公牛隊友不滿。 繼格蘭後，有傳媒指MJ在片中言論令柏賓（Scottie Pippen）「受傷和失望」（wounded and disappointed）。

眾所周知，MJ與柏賓就如蝙蝠俠與羅賓，二人由公牛年代已是好兄弟，球場內合作無間，球場外也肝膽相照，多年來一直老友鬼鬼。

《The Last Dance》之中主要透過MJ的說話講故事，一眾隊友跟當年公牛王朝一樣繼續做配角，問題是，這套紀錄片以MJ視角出發，被批評內容偏頗。

佐敦在片中雖然毫不掩飾對柏賓的愛，讚揚柏賓是「生涯中最佳隊友」，承認沒有對方不能達到巔峰成就，但同時也在第二集一口咬定：「我認為柏賓實在太自私了」。

MJ站在公牛管理層一方 不撐好兄弟

《The Last Dance》以相當篇幅講述柏賓對合約的不滿，當年他自願跟公牛簽長約，到合約後期當上「廉價勞工」，扭盡六壬想加人工管理層也無動於衷。MJ在片中卻站在球隊管理層一方，說出柏賓自私的言論，可是那時MJ年薪足足是柏賓十倍有多。

柏賓對合約不滿後期，引發最爭議一幕：1997年10月他決定在球季中途進行一項腳部小手術，此手術原本可留待球季完結時才做，惹來MJ不滿。佐敦說：「Scottie（柏賓）那次做錯了。他嘗試逼使球隊管理層更改合約，Jerry（公牛時任總經理Jerry Krause）根本不會就範。」

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MJ身邊最重要的夥伴──柏賓（按圖放大）

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柏賓被塑造成自私精

紀錄片同時憶述1994年東岸四強Game 3最後數秒，積遜教練安排古高（Toni Kukoc）而不是柏賓主理最後一擊，柏賓憤而拒絕落場一幕。

《The Last Dance》有意無意之間，通過MJ的說話和比賽畫面，一而再、再而三將柏賓塑造成一個只顧自己利益的「自私精」。ESPN記者Jackie MacMullan形容，「自這套紀錄片播出以來，柏賓異常沉默」，並引述他身邊人消息指，柏賓對自己被刻畫出來的形象感到「受傷和失望」。



芝加哥電台ESPN1000節目主持David Kaplan則稱，柏賓對MJ和這套紀錄片「非常憤怒」、「極度憤慨」，形容對方感覺猶如1998年NBA總決賽Game 6作客爵士的最後幾分鐘一樣，「打倒柏賓、打倒柏賓、打倒柏賓」。

公牛第二王朝必不可少的洛文（按圖放大）

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前隊友齊撐

對於柏賓當年的薪酬爭議，即使MJ站在球隊管理層一方，昔日隊友紛紛撐柏賓，曾效力公牛的金州勇士卡爾（Steve Kerr）便說，「所有人也非常尊敬Scottie（柏賓），我們感受到他的沮喪。他理應成為NBA第二最高收入球星，至少也一定要入前五位。」

就連由死敵變隊友，一直跟MJ和柏賓私下無兩句的洛文（Dennis Rodman），也全力支持柏賓，「他實在太被低估，人工也被壓得太低了。他在這套紀錄片中，頭應該抬得比米高佐敦更高。」洛文大力讚揚柏賓，「我想現在很多人知道他所經歷過的，在公牛的輝煌時期，很多方面而言這小子就是英雄。」

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The Last Dance金句（按圖細看）

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《The Last Dance》之所以事事以MJ出發，有指ESPN為得到這位「籃球之神」首肯參與拍攝，自然一切也以MJ為主，並以他的角度看事物，柏賓和一眾前公牛隊友卻是最後一刻才臨時「被通知」，騎虎難下加入拍攝。

「眼鏡蛇」格蘭（Horace Grant）日前便怒罵MJ在此片中講大話，大肆批評《The Last Dance》「有MJ講，沒別人講」。

即使如此，不同年代球迷通過《The Last Dance》，重新認識並見證柏賓和洛文兩大公牛奪冠功臣的偉大，只是洛文對此片滔滔不絕，柏賓至今沉默不語，依然是MJ身後少說話、多做事的公牛「二哥」。

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