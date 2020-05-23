【NBA】爵士功勳主帥史隆逝世　領軍兩入總決賽主理復興路途

NBA爵士一代名帥史隆（Jerry Sloan）於周五離世，享年78歲，球隊與NBA同聲哀悼。 概括史隆的NBA生涯不離兩隊：公牛與爵士。他是公牛首位獲得球衣號碼退役的球員，教練時代則帶領爵士23季。米高佐敦帶領公牛雄霸NBA的1990年代，史隆教出一支讓球迷津津樂道的爵士，兩度殺入總決賽但只差一步。西岸冠軍班底不久星散，但史隆與爵士的緣，遠遠未完。

史隆晚年患上柏金遜症及「路易體認知障礙」（Lewy body dementia）問題困擾，爵士發表聲明指這位名帥因為上述兩種病患的併發症而離世，「他將是爵士的同義詞，永存爵士之中」。爵士教頭斯尼達（Quin Snyder）直言任教爵士，方知史隆的重要，「他為爵士建立了無私、堅毅和重要元素，有責任傳承下去」。

馬刺教練普波域治（Gregg Popovich）亦表哀悼：「不單止籃球場，更重要是身為人，認識史隆的我們都感悲傷。他至真至誠，而且早在素未相識時，已經我的導師。他幽默卻時常掩藏，心之寬廣如遼闊草原。」

爵士形容史隆是球隊同義詞。（美聯社）

聯盟總裁施華（Adam Silver）的聲明形容史隆是NBA備受崇敬和讚譽的傳奇之一，球員時代入選明星隊固然出色，教練生涯更見偉大。他連續23季帶領爵士，為聯盟執教同一隊任期第二長的教練，而且是9位達到常規賽千場勝仗的名帥之一，「具備登上名人堂的質素，就是堅持、紀律、驅動力與無私。他在NBA超過40年，多得他的謙虛、慈愛、尊嚴和品位，聯盟有着長足進步」。

史隆身高近兩米，是公牛創隊的功勳名將。（美聯社）

史隆大學畢業後於1964年選秀獲巴爾的摩子彈（現巫師）挑選，一年後展開NBA生涯，但1966年獲新軍芝加哥公牛挑選而轉會，成為創隊球員。史隆身高1.96米，攻守兼備，首季便領軍殺入季後賽，1975年更首次奪得中西組冠軍。他兩度入選明星隊於1976年因傷退役，公牛紀念他的功勞，把4號球衣引退。

執教公牛之後，史隆轉戰爵士，建造出球隊最輝煌時代。（Getty Images）

球員生涯在公牛取得不俗成就，史隆轉任教練則與爵士結下不解緣。他於1979年執教公牛，不足三季便因戰績欠佳而離隊，及後轉到爵士修行，於1988年成為主教練，調教出一支為人稱道，極富風格的球隊，產出兩位名人堂成員「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone）與史托頓（John Stockton），以及「死光鎗」漢拿錫（Jeff Hornacek）等名將。1997及98年以西岸冠軍打入決賽，無奈同樣不敵佐敦、柏賓等領軍的公牛，場數均為2:4。

星散又如何？史隆靠着新一代球員，讓爵士重現本色。（Getty Images）

史隆1988年起，史隆的爵士連續15季打入季後賽。當2003年季後賽首圈被帝王淘汰，史托頓退休而馬龍轉投湖人，外界認定爵士「有排沉」。但史隆一手重建球隊，2003-04年球季帶起基利蘭高（Andrei Kirilenko）等名不見經傳球員，僅僅落後於金塊而錯失季後賽，史隆在當季的年度教練投票排第二，而無緣季後賽3季後，爵士完成革新，由基利蘭高、保沙（Carlos Boozer）、迪朗威廉斯（Deron Williams）等重返2007年季後賽，僅在西岸決賽不敵當屆總冠軍馬刺。

獲選名人堂之列，也有他的得意門生史托頓。左方為馬刺的大衛羅賓遜。（Getty Images）

連續4年進入季後賽，史隆於2011年突然辭去爵士主教練之職，從前線退下來。執教生涯常規賽累積1221勝803負，退休時排史上第三；近年方被馬刺教頭普波域治趕過名列第四。

史隆的教練時代（按圖放大）