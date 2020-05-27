【NBA】荷利「絕殺」帝王成永恆經典　擁有7隻冠軍指環的偉大配角

18年前的今日（美國時間26日），NBA季後賽誕生了一個球迷永不忘掉的精彩時刻。 華麗的對決，緊湊的戰情，雙方要鬥至最後0.1秒才能決出勝負。 惟那天的主角非奧尼爾（Shaquille O'Neal）、高比拜仁（Kobe Bryant）、韋伯（Chris Webber）等超級球星。 扭轉局勢的是他，最偉大的配角：荷利（Robert Horry）。

2002年這一幕相當刻骨銘心。（網上圖片）

時間倒帶至2002年5月26日，NBA西岸決賽上演Game 4。那時候力求3連霸的湖人碰上聯盟第一的帝王，卻場數落後至1：2。Game4開局湖人表現繼續低迷，第2節更一度落後24分。擁有韋伯、碧比（Henry Bibby）及戴域（Vlade Divac）的帝王領先4節，卻在最後一秒失手。賽事餘下11秒湖人落後至97：99，高比拜仁強行上籃未能命中，接緊搶下籃板的奧尼爾亦失手，籃球被帝王的戴域「解圍」拍出三分線。

當年高比拜仁興奮得立即衝去荷利旁慶祝。（網上圖片）

縱使帝王韋伯衝出三分線企圖飛身封阻，惟荷利快半秒出手成功。（網上圖片）

就在這時候，皮球落在於葫蘆頂的荷利手上，NBA經典一刻就此出現。韋伯從顏色地帶衝出企圖飛身封阻，惟荷利快半秒出手，完場鐘聲響起皮球穿針入網，湖人球員向荷利蜂擁而來。100：99，湖人取下最終勝利，荷利更助球隊追至場數2：2。事實如若湖人該季落後至1：3，其後的景象也許不一樣，莫說是最後順利橫掃籃網取下NBA總冠軍，於西岸決賽連追3場取勝的可能亦是未知之數。

荷利「絕殺」帝王片段：

2002年湖人亦除下3連霸。（網上圖片）

荷利亦在2002年取下生涯第5個NBA冠軍。（Getty Images）

心水清的球迷也許記得，當日落敗後的戴域說過這段話：「那球是運氣，根本不需集中精神；荷利只是將球拋出，命中與否由天決定。」在主場粉絲圍堵、落後兼時間無多的情況下射入「壓哨」絕殺球，真的僅僅是運氣？

16年生涯場均7分的荷利，卻擁有7隻冠軍指環，更從未缺席季後賽。也許7分的數據讓年輕一輩誤以為，荷利的履歷都是靠「痴」回來的。惟事實進攻瓣數不多的他，靠着一顆「大心臟」及三分球的看家本領，於季後賽創造一個一個絕殺時刻。

荷利季後賽威水史：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

荷利在馬刺再取下2個NBA總冠軍，生涯一共擁有7隻冠軍指環。（Getty Images）

除了18年前的西岸決賽，荷利1995年曾在西岸決賽Game 1的最後6.5秒跳投命中，助火箭94：93擊敗馬刺。其後殺入總決賽的火箭面對魔術，荷利再於Game 3「絕殺」對手，最終火箭更除下NBA總冠軍。生涯尾段，這名「殺手」在馬刺也延續神奇表現，2007年首輪面對金塊，後備入替的他投入15分，當中3分亦為絕殺球。

「如果你有看我射球，就知這不是運氣；我整個職業生涯都在做這種事」，18年前的今日荷利霸氣地回應戴域的「幸運論」。的確荷利並非什麼的偉大球星，既不是球隊核心，但他絕對是季後賽最著名的「絕殺王」，隨時在賽中一擊致命。