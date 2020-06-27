【本地籃球】卓婷告別班霸福建　轉投均安迎新開始

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，今日上演決賽日。當中包括隨一場明星表演賽，而女子甲組籃球員卓婷亦有出戰。 工商盃下月復賽，甲組賽事亦有傳暑假後舉行。為福建女籃5奪甲組冠軍的卓婷透露將離隊他投，並加盟均安。

明星賽由卓婷、建龍飛馬的朱梓榕、藝人胡鴻均及馮允謙等人為首的「邨JUMP」隊，面對由建龍飛馬的黃偉琪、藝人周柏豪以及蘇皓兒等人為首的「凝動隊」。

彩雲騎士30分大勝 榮登首屆屋邨聯賽王座

歌手周柏豪及馮允謙一同出戰表演賽。（梁鵬威攝）

凝動隊上半場十分進取，初段已拉開比分，進攻亦非常主動，多次搶得籃板，以27：17領先首節。下半場，雙方梅花間竹得分，「邨JUMP」隊的卓婷多次於籃底建功，隨後馮允謙及朱梓榕亦雙雙命中，為「邨JUMP」隊追平至39：39。「邨JUMP」隊最終順利力挽狂瀾，以43：41反勝。

卓婷來季將離開福建，轉扳均安。（梁鵬威攝）

「邨JUMP」隊反勝功臣之一的卓婷，今日重踏球場亦表現興奮。因新冠肺炎疫情影響令本港康體設施關閉多時，卓婷直言暫停了訓練近兩個月，沒有踏上球場的機會，只好留在家中做些健身訓練。效力甲組福建女籃多年的卓婷亦透露來季將轉會均安，球隊於7月重啟練習，期望自己能盡快投入：「即使自己打了很多年、對隊員們在球場上的性格都大概了解，但始終自己是新的隊員，希望可以盡快與隊友磨合吧。」

卓婷大概一個月前已開始復操，她坦言現在的狀態一定不及疫情前好，但她寄望：「距離8月聯賽開打都仍然有段時間，期望能在接下來1個月讓身心都重新進入狀態。」

面對周柏豪，卓婷毫不輸蝕。（梁鵬威攝）

《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽精彩戰況：

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