【籃球X瑜伽】馬丹鳳葉耀邦要掙扎？　探索剛柔之間的平衡點

第一印象，往往是很難重塑的，就好像瑜伽就等於女生、柔美等等的詞語，籃球就等於男性化、力量；感覺是和籃球「大纜」都扯不上關係的瑜伽，卻能是前者背後的「女人」。 賽事中斷後，很久都沒有見到馬丹鳳和葉耀邦，感覺又長高了也壯了不少；他倆打球就看得多，做瑜伽還真是第一次，脫下球鞋，換上瑜伽服神情顯得更輕鬆些。隨Nike Trainer范啟銘（Dominic）的指導，兩人拍攝示範時做得有板有眼，手長腳長的在畫面上效果觸目，成功掩蓋菜鳥的不安感。

同是因活動邀請而接觸到瑜伽的兩人，一試，就漸漸改變以往的印象。

筋太硬，不可能？掙扎！

「當時教練將腳放到頭後，我馬上呆掉⋯⋯」葉耀邦憶起第一次因為Nike活動的情況，只有自己和曾湛元是男生，和一群女生同場做瑜，說起也有點尷尬，「本身女生的柔軟度就比較好，全場就我們兩個男生做得差。」1.9米的葉耀邦，近年愈見壯碩，「手瓜起𦟌」的同時，柔韌度和關節活動能力偏低：「以前看電視或是Coffee做瑜伽，以為很簡單，誰知那麼吃力。」雖然做瑜伽所需的力量看似不大，但卻綜合各方面的能力如柔韌度、肌耐力等，偏偏自己筋太硬：「連腳伸直要碰腳尖都碰不到。」

打籃球的人向來被認定為筋硬和柔韌度低，馬丹鳳和葉耀邦也不例外。（黃舒慧攝）

情況如同1.85米的馬丹鳳一樣，做起瑜伽來都是滿滿的掙扎 ，馬丹鳳直言：「只是叫我盤腿坐已經很難，更莫講兩腳重疊。」一連7天的瑜伽挑戰，馬丹鳳Instagram上都有乖乖的「交功課」，「『我筋那麼硬，真的可以？』當初真的這樣懷疑過，其中有一個動作是要兩腳疊在一起盤腿坐，嘩完全不知道是甚麼動作⋯⋯」掙扎的做完，觸動了她的瑜伽神經：「我可以做得更好的。」

馬丹鳳笑說自己只是盤腿坐已經辛苦，要雙腳疊起更是難上加難。（馬丹鳳Instagram）

馬丹鳳的七天挑戰：（按圖放大）

+ 3 + 2

一試，或者會愛上

說得如此痛苦，兩人在拍攝過程中也相對「上手」，沒有想像中「蝦碌」，馬丹鳳笑說有意欲想要認真學瑜伽：「我覺得玩瑜伽的人身型很好看，肌肉平均。」「你已經那麼瘦⋯⋯」我忍不住插話，「我雖然瘦但肌肉太大了，就好像『爆肌』一樣，加上我真的感覺到做瑜伽後的改變。」我大概想像到的改變是「筋變軟」，但她說除了這個還有：「我慢慢學會提升自己的情商。」射波「炒」粉，狀態不佳，隊友配合不好，這些情況屢見不鮮，做不到就躁，愈躁愈做不到：「因為做瑜伽就是要試，做不到就要慢慢做，更要心平氣和，急只會更做不到。」套在籃球上，也一樣。

現在其實有不少「蝦碌」，平衡不好站不穩、肌力不夠腳軟，笑一笑再來。（黃舒慧攝）

葉耀邦表示自己最近疫情留家的時間都會找網上 片段來學做瑜伽。（葉耀邦Instagram）

生活中一個喘息的出口

畢竟籃球佔了他倆生活中的大部分時間，有時候迷失了也不自知，「我最喜歡最後的大休息，躺在地上，深呼吸，合上眼睛，這個很好。」葉耀邦老實的說，瑜伽許是忙碌中的一個出口：「當你每一天都很忙，練完球、上完課，忙碌後我需要有這樣的機會去放鬆，因為你在那幾分鐘內是不必去想任何事。」做運動很多時候都要集中，但和籃球不同在於，瑜伽只需專注在自己的身體，毫無雜念的進行，留意的只有自己的呼吸而不是隊友、對手、球、時間⋯⋯「就算只有幾分鐘，就已經足夠recover。」

這一次不用穿球衣，換上瑜伽服，感覺輕鬆多了。（黃舒慧攝）

說到Recover（恢復），天天練球、工作、上課，不僅心很累，人也很累，還要抽時間做瑜伽？不是吧⋯⋯但對運動的人而言，瑜伽除了是一種鍛練也可以是一種休息，「反而做過瑜伽對恢復都有幫助，一來幫我的肌肉盡快恢復，二來可以避免在下次練球中受傷。」葉耀邦分析道，只是簡單的動作就已經有很大幫助。一些平衡力、活動能力都是練球時不能針對練到的方面，但又必不可少，所以瑜伽其實就是一種補足，「打籃球有不少動作都可以單腳落地，很容易會踩人腳面，或是自己平衡不好又可能會『拗柴』。」馬丹鳳覺得瑜伽看起來雖簡單，但卻降低了不少打籃球的風險。

手長腳手，做起瑜伽特別「養眼」，馬丹鳳和葉耀邦也相當賣力做示範。（黃舒慧攝）

+ 7 + 6 + 5

高大、硬漢、打籃球、肌肉型⋯⋯看似和被定型為「女性運動」的瑜伽「八字不合」，但其實不衝突，更是可以在身體的鍛練中做一個平衡；印象能不能打破，就看能不能踏出第一步，嘗試收獲更多。