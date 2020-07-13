【新冠肺炎】疫情再爆發　康文署場地再封　健身中心需關閉

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（13日）再新增52宗確診個案，當中包括41宗本地個案，創下單日新高。 政府日前公布收緊餐飲業務等防疫措施後，行政長官林鄭月娥今日再宣布收緊「限聚令」，康文署轄下場地亦在重開不足4周後再次封閉。

「限聚令」於上月19日凌晨零時一度放寬，容許50人於公眾場所聚集，因疫情而關閉多時的足球場、籃球場等場地亦於20日及22日陸續重開。在第三波疫情爆發後，亦只針對食肆、酒吧及酒館每枱人數設限，健身中心人數上限則收緊至8人。

「限聚令」於上月19日凌晨零時放寬，容許50人於公眾場所聚集，因疫情而關閉多時的足球場、籃球場等於20日及22日一度陸續重開。（資料圖片）

然而隨着確診數字再創新高、政府今日宣布進一步收緊防疫措施，再以《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，將「限聚令」收緊至4人為限。限聚令再次收緊，《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》中表列處所需再次關閉，包括健身中心、拳館、桌球館、公眾保齡球場、公眾溜冰場等遊樂場所等等，康文署場地亦需再關閉。

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