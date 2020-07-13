【本地籃球】工商盃今晚復賽　籃總即日煞停：再押後至另行通知

自今年初新冠肺炎肆虐香港，去年12月已開打的工商盃緊急煞停。早前疫情曾一度稍為緩和，香港籃球總會亦決定於今晚復賽，惟近日疫情反覆，籃總評估風險後於今早宣布再度延後。

香港自今年初起受新冠肺炎影響，至今已有不少大型運動賽事因此延期或取消，當中包括每年盛事之一的香港國際七人欖球賽、渣打香港馬拉松、世界女排聯賽香港站等賽事亦宣告取消。籃球賽事更隨即停擺，港隊在亞洲盃外圍賽的主場賽、本地賽事如工商盃、各組別的銀牌賽及聯賽亦陸續延後，學界籃球賽亦宣告取消餘下賽事。

工商盃中斷半年後復賽 籃總：暫停開放觀眾席

籃總更新網頁通告，宣布再度押後工商盃全港公開籃球賽。（香港籃球總會官網）

每年廣受歡迎的香港國際七人欖球賽因疫情關係，無奈取消今年賽事。（資料圖片／梁鵬威攝）

經過了半年之久的停擺，眼看早前本地疫情似乎較年初緩和，籃總於6月下旬更新工商盃賽程，並定於今晚重啟工商盃賽事，其中一埸重點賽事更由甲一滿貫出戰。工商盃以往被視為銀牌賽和聯賽前的「熱身賽」，大部分球隊都以新陣容示人。雖然大多到後期仍有人腳變動，但可算是一次「夾波」試陣的機會。

滿貫原定於今晚工商盃復賽出戰南狐A，可惜賽事突然延期。（資料圖片／羅灝津攝）

出外打波注意事項！（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

正當球迷期待今晚能看到滿貫於今季獲蔡再懃、方誠義、黃鎮煒加盟後表現，惟近日本地新冠肺炎確診不斷上升，復賽亦有一定的風險。籃總經過評估及商討後，於今早發出通告急急煞停復賽：「新冠肺炎疫情近日反彈，本會以參加者的健康風險安全為首要考慮，決定將第四十一屆工商盃全港公開籃球賽復賽再度押後，直至另行通知。」賽事再次停擺，單是受影響的工商盃對賽已逾百場，惟復賽仍是遙遙無期，尚待籃球總另行通知。

蔡再懃今季加盟滿貫，令球迷非常期待他的發揮。（資料圖片／張倩儀攝）

工商盃男子組焦點參賽球隊：

+ 5 + 4 + 3

工商盃女子組焦點參賽球隊：