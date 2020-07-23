【NBA復賽】熱身賽程懶人包　找回比賽節奏的最後機會

NBA因新冠肺炎而停擺4個多月，終在香港時間23日重啟，各隊會先進行一星期熱身賽，讓球員重新適應比賽後再於31日展開東、西岸八強的復賽。 22支參戰球隊在過去一個月陸續抵達奧蘭多迪士尼，雖然中途包括韋斯保克（Russell Westbrook）在內球員確診，又有球員以個人原因未有隨隊同行，但熱身賽還是有驚無險地能如期開打。

由於人腳不全，球隊派出的陣容一反常態，就如金塊今場的「死亡5大」陣容，對球迷來說可算有新鮮感。

開打的首四場熱身賽中，除塘鵝以99：68大勝籃網外，其他6隊均在個位數分差之內小勝。

快艇現居西岸第二，僅次於49勝14敗的湖人。（NBA Twitter）

香港時間24日凌晨3時和早上7時，奪冠大熱公鹿和湖人將會分途出擊對上馬刺和小牛；最讓人期待的除了東西岸龍頭的對賽外，就是西岸「一哥」湖人與同城的快艇的洛杉磯打吡。

湖人目前穩居西區第一，以49勝14敗戰績與西區第二的快艇拉開到 5.5場勝差距（44勝20敗），他們跟東岸暨全聯盟第一公鹿的戰績（53勝12敗）尚有一段距離，因此湖人首要是在復賽期間穩守第一。

籃網曾在停擺前拿下4連勝，其中包括公鹿、快艇這兩支潛在爭冠勁旅，但首勝卻遭塘鵝「屠殺」31分。（NBA Twitter）

相隔數月重啟，加上人腳變數大，讓以往的實力預測基本上無法套用在復賽中。就像籃網曾在停擺前4連勝，其中對手包括公鹿、快艇這兩支潛在爭冠勁旅，但復賽首仗卻慘遭塘鵝「屠殺」31分。

相隔數月重啟，加上人腳上的變數大，讓以往的實力預測基本上無法套用在復賽中。（NBA Twitter）

NBA熱身賽首日戰果：（按圖放大）

令人意外的賽果很大機會只是一眾球員闊別賽場多時，一時間未能投入比賽，就如洛杉磯快艇今場攻下22分的勞奧威廉士（Lou Williams）所言，第一場對大家來說都不像比賽：「看到比賽開打頭3、4分鐘，所有人都還在伸展筋骨，似乎有些疲倦，不過我想他們很快就會找回節奏。」可見球員要在接下來一星期間找回狀態，31日開打的復賽才能見真章。

對於球員來說，除了不習慣比賽的節奏，「閉門」作賽的場邊鴉雀無聲也是另一個球員一直在投訴的事。其中今場被快艇擊敗的魔術大前鋒艾朗哥頓（Aaron Gordon）坦言，場館真的太安靜：「必須自己保持能量，感覺有點像是打夏季聯賽，因為可以聽到場上說的每一句話。」

NBA熱身賽賽程一覽：

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