【NBA】爵士兩分挫塘鵝響復賽頭炮　「肺炎男」高拔包辦開齋埋齋

相隔141天，NBA終於回歸，22支球隊齊集奧蘭多迪士尼園區，以閉門形式作賽完成今季常規賽。 復賽首仗由猶他爵士鬥新奧爾良塘鵝，早前因家事離隊的「怪物新人」威廉臣亦有披甲，惜球隊以兩分之差不敵爵士，未能打開勝利之門，而該仗首個入球由爵士的高拔攻入，對他及整個NBA而言別具意義。

NBA復賽首仗由爵士與塘鵝交手，兩軍球員熱身時穿上印有「Black Lives Matter」的T恤，開賽前不少球員響應單膝跪地，而球員背後均以他們各自揀選的口號取代名字，關注美國不同種族的平等議題。

眾將開賽前響應單膝倒地。（Getty Images）

曾染新冠肺炎的高拔（Rudy Gobert）與米曹（Donovan Mitchell）一同擔任正選，一度產生心病，幸好二人隨時間而解決，如今二人康復後繼續並肩作戰，表現已回到患病前的水準。

熱身賽狀態大勇的高拔貢獻14分及12個籃板的「雙雙」數據，米曹則攻入20分，加上另外4名隊友取得雙位數得分。

塘鵝的恩格林（Brandon Ingram）﹑射手列迪克（JJ Redick）及賀里迪（Jrue Holiday）貢獻20分以上，惟及時歸隊領軍的「怪物新人」威廉遜（Zion Williamson）表現平平，僅交出13分，結果爵士以106：104，兩分之差力克塘鵝，復賽首仗打響勝鼓。

威廉臣今仗僅交出13分，未能助球隊擊敗爵士。（Getty Images）

高拔在籃底受到塘鵝球員嚴密防守下，以一記轉身擺脫對手後放籃得手，取得今場首個入球，亦是NBA重要的第一個入球，由全聯盟首名染疫的球員高拔射入，恍如結束由他而起超過4個月的停賽期。該名法國內線球員，在完場前攻入兩個罰球，協助球隊奠定勝局。

高拔攻入復賽後首個入球片段：

Rudy Gobert has the first bucket for the NBA restart pic.twitter.com/MIQULizyTG — Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020

高拔曾以新冠肺炎開玩笑，在記者會後以雙手觸摸咪高峰及電話等，嚴重輕視疫情，已引起公眾的爭議。

3月12日，爵士的高拔成首名確診新冠肺炎的NBA球員，聯盟隨即宣布即日起暫停所有賽事，成為停賽的「關鍵一人」，該名法國球員在中招後大感後悔不已，多次為自己的魯莽舉動而致歉。

高拔視新冠肺炎疫情問題如兒戲，早前於記者會上亂摸咪高峰及記者電話、錄音筆。（YouTube截圖）

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