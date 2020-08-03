【NBA】艾錫復出不久左膝再受重創　魔術輕取帝王全隊仍籠罩悲情

球場上比落敗更可怕的事，就是出現意外，傷患是大家都不想看到的，更何況是一傷再傷？ 今日（3日）NBA復賽中，魔術雖然以132：116輕取帝王，但眾人不感喜悅，艾朗哥頓（Aaron Gordon）更傷感落淚，全因傷癒復出不久的隊友艾錫（Jonathan Isaac）再受重傷。

原在今年1月2日受傷後被評估賽季報銷的艾錫，因為疫情令賽季延後，才得以回到賽場上。

今場從開局到完場，魔術一直佔上風，對手帝王完全無計可施，首節就打出44：26，全場最大分差一度達到36分。

1月受傷不久，艾錫就投入在康復過程中，希望能盡快回到場上。（Getty Images）

在最後一節剩9分19秒，艾錫殺入禁區，以小跳步跳過兩名防守者，但左腳落地姿勢不正，以致膝頭內翻，再勉強跳起嘗試上籃的瞬間，艾錫未完成動作已痛得在半空中抱住膝頭倒地。

過程中艾錫與對手並沒有碰撞，痛苦倒地後要靠輪椅才能離場，賽後初步診斷結果證實艾錫左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，預計需要養傷半年以上、甚至長達一年才能重返球場。

今次在小跳步落地不慎又再傷及左膝。（Getty Images）

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

+ 9 + 8 + 7

艾錫曾在年初對陣巫師時的第一節3分鐘受傷離場，當時一記快攻與比爾（Bradley Beal）對位時傷及左膝，診斷後證實為膝關節後外角（PLC）損傷。

由於快攻上籃時，艾錫的跨步起跳撞到膝頭內側，造成膝部內翻和過度伸展，力量讓膝關節後外角產生極大張力。

在小跳步後，艾錫落地姿勢不正，以致膝頭內翻。（Getty Images）

Jonathan Isaac went down with an apparent knee injury and left the game in a wheelchair



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/MZHoy9rqy2 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2020

艾錫年初受傷後，全心投入在康復運動中，務求以最快速度回到場上，他的努力隊友們都看在眼內，艾朗哥頓說：「這真的太令人難受，看到他倒下，我馬上就落淚，因為我知道艾錫是個多棒的人。」

這個今場拿下22分、5籃板和3助攻的前鋒賽後坦言，「我知道他花了多少努力才能回到球場，希望只是扭傷並沒有我們看起來那樣差（編按：當時眾人仍未知道艾錫ACL撕裂）。」

艾朗哥頓目擊隊友受傷，也忍不住落下男兒淚。（Getty Images）

即使是對手，帝王內線球員格里斯（Harry Giles）作為在高中和大學期間已經歷過數個重大手術的球員，也在艾錫倒地時上前跟對方打氣：「我只能跟他說要撐住，要保持樂觀這些話，他一直很努力，你不會想看到這樣的人再次受傷。」

艾錫需要靠輪椅才能離開球場。（Getty Images）

NBA復賽賽程，由體通天下(NBA港澳官方媒體合作夥伴)直播：

+ 7 + 6 + 5

NBA 8月3日精華片段：（由體通天下提供）