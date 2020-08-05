【NBA】獨行俠加時險勝帝王　當錫成最年輕取「超級三雙」球員

紀錄就是會一直被刷新，今日（5日）NBA復賽中，當錫（Luka Doncic）打出「超級大三元」帶領獨行俠加時以114：110險勝帝王，更成為史上最年輕30分、20籃板、10助攻的球員。

首三節獨行俠手風平平，一度以75：82落後，但帝王卻未能將優勢留到完場；獨行俠第四節展開反攻，在最後1分52秒憑基爾巴（Maxi Kleber）兩罰中一打成95：95平手，進入加時。兩隊進入拉鋸戰，添夏達威Jr.（Tim Hardaway Jr.）在重要時刻三罰全中，再扳平102：102，打出10：0的攻勢，最後以 114：110險勝帝王。

當錫雖然今年第四節僅取2分，但超級三雙的數據相當亮眼。（Getty Images）

獨行俠終迎來了復賽的首勝，但戰績仍以41勝29敗，暫列西岸第七，但已經穩取季後賽入場劵。賽後，當錫直言「我們需要這場勝利。」這場無疑是為球隊打下強心針：「雖然這是我們有史以來打得最差的比賽之一，但我們還是贏了。我們打得不好，但仍持續堅持互助，不能放棄。」

當錫今場表現出眾，交出34分、20籃板、12助攻。（Getty Images）

當錫今場表現出眾，交出34分、20籃板、12助攻，自然成為贏波功臣；他更成為NBA史上最年輕完成30分、20籃板、10助攻超級大三元的球員，以21歲又158日之齡「洗走」羅拔臣（Oscar Robertson）過去創下的23歲又12天的紀錄。

當錫打破羅拔臣（Oscar Robertson）過去創下的23歲又12天的紀錄。（Getty Images）

獨行俠是否能結束沒有奴域斯基的低迷日子？（Getty Images）

事實上，獨行俠（前名為小牛）是自2016年後重返季後賽，雖然再沒有當時主將奴域斯基（Dirk Nowitzki），但卻換來獲評為千禧年代中最高效率的「二年生」當錫，獨行俠或能抹去奴域斯基退後的低迷。

當錫獲評為千禧年代中最高效率的「二年生」。（Getty Images）

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過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）