【NBA】園區內萬事俱備獨欠咖啡　占美畢拿為己為人貴價獨市生意

NBA復賽於奧蘭多迪士尼園區中舉行，聯盟盡量滿足球員的基本需求，園區內設施均能使用，獨欠一味精神補給──就是咖啡。 占美畢拿（Jimmy Butler）看中了泡泡（Bubble）中的商機，販賣自己的手沖咖啡，寓賺外快於興趣。

膳食欠佳、缺乏娛樂還要在園內留一段時間讓球員叫苦連天。雖說開放讓球員使用園區內的高爾夫球場、保齡球館、網球場等設施，還有不少球員都將自己的「家當」擺入園內，遊戲機、大電視已經是基本，還有被籃球「耽誤」的Rapper尼拉特（Damian Lillard）帶上完整的錄音設備，畢拿甚至帶了一間「咖啡店」。

NBA賽季在奧蘭多迪士尼園區復賽。（Disney.com）

NBA球員可享用迪士尼園區內服務（按圖放大）：

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近日接受訪問時畢拿提及自己在園區內販賣咖啡，「我正要練好自己的沖咖啡技術，希望在球員生涯結束後開一家咖啡店。」

即使是緊湊的比賽日程，也要抽時間為園內的球員和自己沖泡咖啡：「我什麼設備都有，不管是小杯、中杯還是大杯都有，一律20美元。」

每杯定價20美元（約港幣155元），如此天價的咖啡畢拿仍認為是合理價錢，不擔心沒有客人，「因為除了我這裏，你根本沒地方可以買到咖啡，我甚至可以賣30美元一杯，因為這裏的人都買得起，所以沒有人會抱怨。」

占美畢拿出門必帶十件物品：（按圖放大）

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占美畢拿售賣園區內沒有的咖啡，號稱就算賣到30美元一杯還是有人會買。（Getty Images）

畢拿還有自家標籤的紙杯，相當專業。（Twitter）

畢拿更在房門上站上大臉咖啡店（Big Face Coffee）的A4紙當招牌，在白板上寫上價錢和款式，不止有基本的黑咖啡，還有Latte、Mocha、Macchiato、Cappuccino等不同類型任君選擇，還有自家設計的杯子，重點是只收現金不設賒賬。不知道哪些NBA球星會受不住咖啡癮，天天找他幫襯？

在家房門前掛上菜單讓走過的球員選擇，那好像大杯的比較划算。（Meyers Leonard Instagram）

各支球隊將分別哪些園區（按圖放大）：