【NBA】ESPN預測季後賽首輪賽果　4組對決或要「搶七」決勝

期待以久的NBA季後賽，今夜凌晨終於來臨。美國傳媒《ESPN》向首輪對戰大玩「估波仔」，找來17名NBA專家猜測晉級結果。 在東西兩岸8場戰役中，全數《ESPN》17位專家都對其中5場球賽作一致判斷，認為公鹿、速龍、塞爾特人、熱火及快艇將勝出。

今夜凌晨起將展開季後賽大戰，先上演金塊對爵士、速龍對籃網、塞爾特人對76人及快艇對獨行俠4場賽事。

美國傳媒《ESPN》向首輪對戰大玩「估波仔」，找來17名NBA專家猜測晉級形勢，結果如下：

+ 12 + 11 + 10

不過有球迷認為，有當錫（Luka Doncic）帶領獨行俠對陣快艇，形勢未必一面倒地輸，反之有可能「偷雞」出線，以上一眾專家未免對「Luka BB」太無信心。

認真比較兩隊陣容，《ESPN》專家的猜測結果也能理解。當錫理所當然有力攻破快艇，本季場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻的他，進攻勝利貢獻值為6.5，NBA排名第6，無論外線或禁區內，這名球員亦有能力帶來巨大威脅。另一得分點普辛基斯（Kristaps Porzingis），禁區內表現強悍，防守或是護框能力，都是快艇不能輕視的。

專家一致定尼納特帶領的快艇可擊敗獨行俠出緞。（Getty Images）

專家一致看好快艇的理由

不過，面對擁有兩名頂級攻守均衡球星的快艇，獨行俠欠缺的是板櫈深度。尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）季後賽經驗豐富，縱然獨行俠哥利史丹（Willie Cauley-Stein）、普辛基斯及「巨人」馬恩奴域（Boban Marjanović）皆有力抵抗快艇兩星的單打單攻勢，不停輪換防守的現今NBA下，只是單憑三人去抵抗未免太消耗體力。

NBA季後賽賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

快艇除了尼納特及保羅佐治，陣容深度也是聯盟中是較強的隊伍。快艇擁有兩名最佳第6人候選者勞奧威廉士（Lou Williams）和哈勞（Montrezl Harrell），兩人本季合計貢獻場均36.8分，同樣擅於單打、內線得分，戰術上令球隊進攻更多元化。

此外後衛亦有列治積遜（Reggie Jackson）、比華利（Patrick Beverley）輪換，快艇的選擇始終較多。

快艇擁有兩名最佳第6人候選者勞奧威廉士（圖）和哈勞，板櫈深度高出獨行俠一籌。（Getty Images）

反之獨行俠的板櫈戰力與快艇有落差，具有競爭力也許只有施夫居里（Seth Curry）及馬恩奴域。

憑着種種優勢，加上兩屆總決賽MVP尼納特的季後賽魔力，快艇被獨行俠擊倒的機率不高，不過能否出現「2：4」、「3：4」的局面，就得看看當錫本領。