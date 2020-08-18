【NBA季後賽】米曹轟生涯最高57分　爵士加時10分不敵金塊

NBA季後賽今日（18日）揭開戰幔，爵士球星米曹轟入57分，創下生涯單場最高分，惜他在最後一節關鍵時劇犯下大意失誤，埋下被追平的伏線，爵士與金塊戰至加時才分出勝負，最終金塊以135：125先拔頭籌。

西岸第3名的金塊與第6名的爵士對撼，爭奪西岸4強的席位。兩軍戰畢半場後，金塊以7分領先，爵士在第三節反撲，反超前5分進入最後一節，完成四節後打成115：115平手，需要以加時定勝負。金塊在加時初段打出一段8：0攻勢拉開比分，結果以135：125擊敗爵士，季後賽首仗打響勝鼓。

金塊「孖寶」祖傑與梅利分別攻入29分及36分，梅利更攻入關鍵三分，助金塊在這系列賽先下一城。（Getty Images）

爵士球星米曹（Donovan Mitchell）今仗立即啟動「季後賽模式」，一人肩負起球隊的得分重擔，三分球15射6中，命中率達4成，一共攻入57分。米曹的57分進帳是他職業生涯新高，同時刷新爵士隊史上，季後賽的最高得分，亦是NBA史上季後賽第3高的得分紀錄。

米曹攻入職業生涯新高的57分。（爵士Twitter截圖）

米曹今仗數據亮眼，除了57分外，同時交出7個助攻及9個籃板，可惜米曹未能領爵士拿下勝仗，該名爵士當家球星更在第四節關鍵時刻失誤。

第四節餘下不足兩分鐘，爵士以4分領先金塊，當時更有控球權，有望拉開比分奠定勝局，米曹由後場引球前進，當他在指揮隊友走位時，突然響起哨子聲，事關米曹在8秒內未能過半場違例，這個大意失誤將控球權拱手相讓，埋下被追平的伏線，及後金塊的梅利隨即攻入三分球，成功扭轉形勢。

米曹今仗肩負起得分重任，可惜轟入57分依然未能領軍取勝。（Getty Images）

Donovan Mitchell 8 second violation pic.twitter.com/9sQHF5uESw — THE NBA Hustle➐ (@TheNBAHustle) August 17, 2020

作為球隊重心，在重要關頭犯下大意失誤，米曹知道自己責無旁貸，賽後承認責任，「作為球隊的領袖及控球後衛，這個的確是不堪入目的低級犯錯，尤其是當對手取得控球權後隨即攻入三分球，我必須為球隊落敗負上責任。」

另外，東岸「二哥」速龍5名正選取得雙位數得分，而雲菲特（Fred VanVleet）交出全場最高的30分及11個助攻，帶領速龍以134：110輕取籃網；「三哥」塞爾特人迎戰76人，泰譚（Jayson Tatum）及布朗（Jaylen Brown）分別貢獻32分及29分下，以109：101力克76人，季後賽首圈先拔頭籌。

首日季後賽戰果（按圖放大）：

NBA季後賽賽程（按圖放大）：