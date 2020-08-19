【NBA】拓荒者首戰爆冷擊倒湖人　尼拉特安東尼第四節三分雨建功

NBA季後賽首圈湖人對拓荒者，被視為有機會由大衛手刃巨人哥利亞的好戲，對碰第一戰已按照「劇本」上演。 湖人第四節一輪9：0攻勢，令拓荒者三節的領先優勢消失，滿以為這支西岸頭號種子終於蘇醒，關鍵時刻尼拉特先後轟入三記三分球，拓荒者終以100：93擊敗湖人，爆冷成功。

拓荒者首節已打出氣勢，中鋒紐傑首節已做出得分、籃板「雙雙」，助球隊領前36：25。湖人第二節發力，完半場追至56：57，僅落後一分。

第三節得分繼續咬緊，拓荒者78：75以些微優勢進入最後一節。第四節湖人眾將一起發力，一輪9：0攻勢，反超先84：78。正當拓荒者被湖人緊密防守迫得透不過氣，開始接連犯錯，加上紐傑、安東尼等主將全部陷入5犯，尼拉特再次演出身價。

占士面對老友果然手軟？今仗大帝做出三雙，湖人仍不敵拓荒者。（Getty Images）

尼拉特關鍵時刻挺身而出

尼拉特一記「回魂三分」喚醒隊友，追近至81：84穩定軍心，勒邦占士隨即以一記三分回應，再拉開至81：87。當時拓荒者已有4個球員5犯在身，幸得CJ麥哥林與尼拉特再各轟一球三分，追平87：87。

完場前4分24秒，占士兩記罰球罕有全炒，戰至89平手之際，尼拉特一記36呎遠程炮助拓荒者再先領前，他隨即助攻安東尼射入關鍵三分，最後2分33秒比分拉開至95：89，大局已定。最終八號種子拓荒者100：93成功爆冷擊敗湖人，系列賽場數領先1：0。

【湖人對拓荒者Game 1圖輯】

+ 8 + 7 + 6

占士三雙 關鍵時刻無影

湖人主將占士今仗做出23分17籃板16助攻的三雙成績，安東尼戴維斯也得28分和11籃板，可是占士在關鍵時刻無影兼罰球失手。

相反，拓荒者大將尼拉特攻入全場最高的34分，罰球10射全中，三分球13射6中，其中第四節三記三分球居功至偉，事實上，拓荒者第四節共轟進6個三分球，成為勝負分野。

【NBA季後賽同日戰果】

NBA季後賽賽程（按圖放大）：