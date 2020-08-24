NBA︱當錫再顯怪物本色　加時絕殺三分兼大三元領獨行俠反勝快艇

NBA怪物級新星當錫（Luka Doncic）再次在球隊需要他的時候挺身而出，加時最後一刻轟入絕殺三分，帶領獨行俠以135：133反勝洛杉磯快艇，西岸首圈系列賽場數追成2：2平手。

快艇上場似乎尋找到對付獨行俠的竅門：照讓當錫得分，但截斷他的傳球路線，使他助攻予隊友機會大減。

誰知道招數在Game 4已失效，上仗比賽期間足踝受傷的當錫，射球、助攻、籃板如入無人之境。4節過後雙方戰至121：121平手，加時只剩最後3.7秒，獨行俠132：133落後一分，球隊叫暫停後，最後一擊由當錫出手。

當錫在加時完場鐘聲響起前0秒起手。（Getty Images）

再轟大三元兼入絕殺三分

面對快艇後衛列治積遜（Reggie Jackson）的防守，當錫瞄準籃框後，以後撤步跳投離框27呎轟出一記遠程炮，出手一刻計時器剛好倒數至0秒，完場鐘聲響起，籃球飛進籃網之內，當錫三分球絕殺得手，獨行俠以135：133反勝快艇，場數追平2：2。

這球是當錫今場第4個三分入球，他攻入全場最高43分，另加17籃板和13次助攻，兩者同樣是全場最高，加上領軍獲勝，令今次「三雙」別具意義。

【當錫絕殺一刻】

+ 9 + 8 + 7

當錫：生涯最美好一刻之一

獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）賽後再次大讚愛徒，「我們都知道這小子擁有創造戲劇性時刻的天賦，他是為這些時刻而生的男人。」

由於上場足踝受傷，外界以為今場他的上陣時間會受影響，可是一踏出球場，他便忘卻痛楚，在陣時間長達46分鐘。絕殺對手後，當錫激動大叫，然後在隊友衝到身邊激動慶祝之時，流露出心滿意足的微笑，「這是我作為球員其中一個最美好時刻，真是很特別。」

獨行俠今場有5個球員得分達雙位數，得43分的當錫以外，崔布克（Trey Burke）攻入25分，小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）21分，施夫居里（Seth Curry）15分，馬恩奴域（Boban Marjanovic）10分。

【獨行俠 對 快艇 Game 4圖輯】

+ 6 + 5 + 4

當錫的光芒，再次將快艇球星尼納特（KAWHI LEONARD）比下去，他今場上陣47分鐘得32分、9籃板、4助攻，三分球9射3中。早前曾離開迪士尼園區引發夜蒲風波的勞奧威廉士（Lou Williams），攻入全隊最高的36分，仍不足以令球隊取勝。

場數追成2：2之後，這個系列賽似仍有無限可能。處於下風的獨行俠放開懷抱，與西岸二號種子快艇全力一拼，並非沒有機會。NBA幾乎所有教練和資深球員均曾對當錫說：「年輕人，未來是屬於你的」，不過21歲的當錫似乎並不希望再等待，他想要的就是現在。

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