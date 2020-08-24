【籃球熱話】沒有高比的首個823　Vanessa催淚長文悼愛郎42歲生忌

2020年8月23日，原本應該是一代籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）42歲生日，今年1月一場直升機意外，令他的生命永遠停留在41歲那年，這一天變為沒有意義的生忌。 首個沒有高比的823，他的遺孀Vanessa在Instagram撰寫長文記念一生摰愛，看者無不心酸。

Vanessa的帖文，再一次以想念開始：

「送給我的寶貝，生日快樂。我對你的愛和思念，多得無法解釋。我多渴望你和Gigi可以在這裏一起慶祝，煮一餐你最喜愛的食物或跟我的Gigi焗蛋糕。」



「我想念你的大力擁抱，你的親吻，你的笑容，你響亮的笑聲；我想念戲弄你，引你發笑和揭破你的錯處；我想念你像是大BB一樣坐在我雙腿上，我無時無刻也在想起你的溫柔與耐性，面對拋向我的所有事情，我會想像不同情況下你會如何幫助我解決困難。」

【Kobe與Vanessa的愛情故事】

+ 28 + 27 + 26

接着她剖白自己面對丈夫、13歲女兒Gianna和另外7人在今年1月26日死於直升機意外後的掙扎：

「沒有你跟Gigi，我們的生命變得很空虛，我的內在完全支離破碎。無論我多想哭出來，我都會在面上掛上笑容，令我們的女兒每天過得開心一點。我並不堅強，她們才是堅強和復原能力強，我肯定你會以她們為榮，她們令我每天帶上微笑。」

「我多渴望自己可以從這個恐怖惡夢中醒過來，我多渴望自己可以給女兒們驚喜、迎接你跟Gigi回家。我為自己不是先走一步那一個而生氣，我一直自私地希望可以先走一步，如此一來便不用承受這種心痛。你理應正在思念我，Gigi理應在此跟姊妹們一起，（離世）那個原本應該是我。」

高比拜仁與妻子Vanessa Laine Bryant。（資料圖片：Getty Images）

高比與Vanessa愛的故事：

【高比拜仁墜機亡】曾是浪子婚姻兩度觸礁 終成好爸爸好丈夫

【Kobe追思會】高比妻子首度現身 「你們在天堂要快樂」

【RIP Kobe】高比拜仁妻子IG表思念 「情人節快樂我的寶貝」

高比拜仁生前與妻子Vanessa育有4名女兒。（kobe bryant instagram）

最後，她再次感謝高比向他展示何謂真愛，並給予她足夠幾世人份量的滿滿愛意：

「我知道我的Gigi正在跟你慶祝，就如她一直以來在我們的特別日子那樣。我真的很想念我那個總是為人設想的公主！Natalia, Gianna, Bianka, Capri跟我為最愛的你送上生日祝福。無論是一直以來還是現在、直到永遠我也一樣深愛你。」

以高比方式說再見（按圖放大）：