【NBA】湖人拓荒者824對戰變高比紀念賽　占士領軍大勝出線在望

8月24日洛杉磯湖人對波特蘭拓荒者季後賽Game 4大戰，在8與24這兩個令人只會想起已故NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的一天，賽事首節一度出現驚人比數8：24。 這個向高比致敬的比數，旋即被瘋傳，到底是雙方球員合演好戲還是巧合無從稽考，以基斯保羅（Chris Paul）的說法：「高比一直都在看着」。

824是為「高比拜仁日」，高比這兩件退役戰衣上的號碼，成為是日比賽最佳裝飾，不止湖人對拓荒者一戰，另外3場比賽之中也隨處可見。

湖人今天特別穿上紀念高比的黑曼巴戰衣，黑底黃字球衣右胸贊助商標誌上方更印有白色心形圖案，中間加上一個2字，那是跟高比一同在直升機意外離世二女兒Gianna生前的球衣號碼。對手拓荒者主將尼拉特（Damian Lillard）特別穿上一對黑底紫色鞋帶的球鞋紀念高比，鞋踭位置分別印有8和24。

在一片懷念高比的氣氛帶動下，湖人今場格外落力，甫開賽造出15：0攻勢。當首節剩下4分58秒，湖人領先22：8之際，卡特維普比（Kentavious Caldwell-Pope）入楔剷籃，拓荒者球員彷如刻意讓路一樣，被他輕鬆投進24：8一球。

【高比拜仁日驚現8：24】

湖人攻入24：8一球：

Score: 24-8 💜💛



(📺: Spectrum SportsNet & TNT) pic.twitter.com/3zvLXPBpLa — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 25, 2020

湖人半場創1987年以來最高得分

湖人今場由頭放到尾，首節以43：25大幅拋離拓荒者，半場比數80：51更是他們自1987年以來季後賽半場最高得分。最終湖人在勒邦占士攻入全場最高30分，另加10助攻和6籃板下，135：115輕取拓荒者，場數領前至3：1，距離晉級只差一場。

占士今場僅上陣28分鐘，第三節尾段開始在板凳上休息，湖人最多一度領前38分，賽後他大談高比離世以及身為黑人男子的情感包袱。

【824高比拜仁日】

+ 17 + 16 + 15

基斯保羅大呼高比在場：

Bean is ALWAYS watching!!! Miss you my brother. 🙏🏾 8/24 pic.twitter.com/YtHJVMD3SB — Chris Paul (@CP3) August 25, 2020

占士：「今天高比在場」

占士表示，當看到8：24的比數時，他的想法是：「好的，他正在這建築物內」，雷霆球星基斯保羅（Chris Paul）也在Twitter發帖稱，「高比一直也在看!!!想念你我的兄弟。」

今年美國時間1月26日高比拜仁與女兒Gianna和另外7人在一宗直升機意外中離世，8月23日是他的42歲生忌。占士說，「能夠繼續為他的傳奇努力對我來說是件好事，因為我只需要專心工作」，又稱他的工作並非單純是勝和負，「如果你想有成績，就必須努力」。

大帝又指出，「現在我已不能再享受季後賽，這是令人傷感的部分。」美國時間周一手無寸鐵男子比歷克（Jacob Blake）被白人警察槍擊，再次激發當地暴力抗議， 令占士十分憤慨，「身為美國黑人，我們都感到恐懼，黑人男人，黑人女人，黑人兒童，我們都很害怕。」

同日其餘戰果（按圖進入）：

NBA季後賽最新形勢：