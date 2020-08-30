【NBA】尼拉特缺陣　湖人再挫拓荒者4：1晉級　占士向黑豹致敬

延期開賽的湖人對拓荒者Game 5，再沒有意外，拓荒者在主將尼拉特（Damian Lillard）缺陣下，即使第四節兩度追至平手，湖人最終憑占士得36分及安東尼戴維斯創下季後賽個人新高的43分，以131：122再勝一場，以場數4：1晉級西岸準決賽。

原本在美國時間8月26日上演的賽事，隨公鹿對魔術一戰率先宣布罷賽，包括湖人在內多支球隊響應，NBA賽事再度陷入停擺危機。多支NBA球隊因抗議美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）被白人警員連開7槍致癱瘓陸續宣布罷賽，甚至一度有傳球員代表要求立即終止賽季。

在「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）以資方代表身分斡旋下，情況即現轉機，NBA和球員工會宣布美國時間8月29日恢復季後賽，罷賽僅歷時3天。換來的是聯盟對球會和球員表達社會議題持包容態度，NBA主席施華（Adam Silver）發公開信表示全力支持球員，並將繼續聆聽球員意見。

即使順利開賽，場館內仍難掩愁緒：深受愛戴的演員Chadwick Boseman日前離世，曾效力拓荒者8年的名將奇里福羅賓遜（Clifford Robinson）賽前亦因病逝世，加上名人堂級NCAA冠軍教頭奧臣（Lute Olson）亦在27日撤手塵寰，賽前設有默哀環節悼念三人。至奏國歌環節，脆在地上的勒邦占士（LeBron James）雙手握拳、前臂交疊成交叉狀放於胸前，以Chadwick Boseman主演電影《黑豹》（Black Panther）中的經典動作「Wakanda Forever」，悼念這位今年2月才在NBA入樽賽擔任評判的影星。

勒邦占士賽前以電影《黑豹》中的「Wakanda Forever」動作悼念剛離世的影星Chadwick Boseman。（Getty Images）

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【賽前悼念拓荒者名將】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

安東尼戴維斯第四節爆發為湖人奠勝

今個系列賽之中一直表現頑強的拓荒者，今場在主將尼拉特缺陣下，眾將仍硬緊牙關作戰，半場追至68：68平手，第三節一度落後14分之多，到第四節在另一主力CJ麥哥林（CJ McCollum）帶領下先後兩度追平。

最後6分52秒，拓荒者追至109：109平手，剩下4分53秒時湖人仍僅領先114：112，此時安東尼戴維斯一口氣連續攻入11分，帶領湖人再將比數拉開至123：112，拓荒者再也追不上來，湖人終以131：122再勝一場，以場數4：1晉級下一圈。

【Game 5 比賽圖輯】（按圖放大）

沒有尼拉特，沒有Dame Time

今仗「大帝」勒邦占士上陣34分鐘做出「三雙」，得36分、10籃板、10助攻，安東尼戴維斯攻入全場最高兼個人季後賽新高的43分，帶領自2013年首度亮相季後賽的西岸頭種子湖人先過一關。他們的西岸準決賽對手將會是火箭對雷霆的勝方，目前火箭場數領先3：2。

落敗的拓荒者今仗CJ麥哥林攻入36分另加7次助攻，安東尼亦有27分進帳，可惜內線未能制止戴維斯，沒有尼拉特，第四節也沒有Dame Time，被拉開得分後未能及時回應，終致敗局。尼拉特Game 4期間膝部受創，須即時離開正在作賽的「泡泡」園區回波特蘭接受隊醫診治，他在過去8仗平均每場攻入37.6分、9.6次助攻。

賽後拓荒者球員大方祝賀一眾湖人球員，與占士十分老友的安東尼，更跟大帝來一個深情擁抱。

拓荒者主將尼拉特上場膝部受傷須返回波特蘭治理，失去他的帶領球隊再敗一仗首圈出局。（Getty Images）

多災多難的賽季

今個NBA賽季可謂多災多難，美國黑人平權問題因今年初的George Floyd「I can’t breathe」事件引爆，之後女救護員Breonna Taylor因警方去錯事發地點而遭槍殺，連續多月示威活動在當地持續。到3月又受新冠肺炎疫情影響，令賽季一度無限期停擺。

至7月復賽，部分球員拒絕作賽，另一方面聯盟破天荒讓球員在戰衣上加入限定字眼，表達對和平或平權的訴求。正當以為賽季重拾正軌，戰至季後賽首輪，又因另一黑人布萊克被警員從後開7槍受重傷，掀起全美新一波抗議活動，引發球隊陸續響應罷賽。罷賽勢頭似乎愈演愈烈、甚至看來快要腰斬賽季之際，身兼黃蜂班主的米高佐敦及時介入調停，成功化解危機。

球星們在球衣印上哪些口號？（按圖放大）：