【NBA】米曹梅利7場大鬥得分破紀錄　金塊「搶七」挫爵士晉級

NBA季後賽西岸首圈「搶七大戰」，也是米曹及梅利對決的最後一場得分騷，最終金塊以80：78險勝爵士晉級。 賽後落敗的米曹十分失望，伏在地上，梅利上前安慰，兩人激動相擁，惺惺相惜，他們兩人7場合轟475分，打破NBA紀錄。

美國時間9月1日晚上NBA西岸首圈金塊對爵士第7戰，雖然金塊半場領先50：36，但爵士逐步追上，在第4節中段追平65：65。

之後戰情相當緊湊，雙方多次打成平手。完場前27.8秒，金塊的祖傑（Nikola Jokic）兩分得手，協助球隊奠定80：78勝果。祖傑今場射入兩隊最高的30分，搶到14次籃板，造出「雙雙」。

金塊的祖傑射入最後兩分，為球隊奠勝。（Getty Images）

【西岸「搶七」大戰 金塊80：78爵士】

+ 2 + 2 + 2

緊張刺激的最後10秒

在最後10秒，雙方各有一次機會，首先是米曹（Donovan Mitchell）傳球失誤，金塊快攻，但格力（Torrey Craig）在完場前4.4秒上籃不入，無法拉開比數，還給予爵士最後一擊的機會。

爵士的高拔（Rudy Gobert）在完場前2.6秒搶到防守籃板，交給干尼（Mike Conley Jr）處理，壓哨出手射三分，但中框而出，最終金塊以兩分之差贏80：78，總場數以4：3晉級，下圈會對快艇。

米曹今場手風不如前兩場。（Getty Images）

金塊的梅利在這7場系列賽與米曹大鬥得分。（Getty Images）

米曹今場手風欠順，8次三分起手僅入兩球，全場得22分，比起前幾場較為失色。完場後，米曹十分失望，抱着頭，伏在地上，掩臉痛哭。金塊的梅利（Jamal Murray）很有風度，走去安慰米曹，而米曹亦即刻站起來，兩人相擁，畫面很有識英雄重英雄的感覺。

【梅利與米曹，識英雄重英雄】

Mad respect for these two 🤝pic.twitter.com/2mQRAKIVkX — Yahoo Sports (@YahooSports) September 2, 2020

梅利、米曹共創得分紀錄

今次金塊對爵士的系列賽相當精彩，首先是金塊在落後場數1：3下，連勝3場反勝晉級，成為NBA季後賽史上第12次扭轉1：3劣勢勝出的系列賽。

在這7場比賽中，爵士的米曹及金塊的梅利大鬥得分，兩人各有兩場得分達50分。最後，他們7場合共攻入475分，刷新NBA系列賽兩名敵對球員總得分的最高紀錄，之前的紀錄是1969年由Jerry West及John Havlicek合轟463分。

爵士的高拔在輸波後很失望。（Getty Images）

狂轟三分球打破居里紀錄

米曹在這7場攻入33個三分球，打破史提芬居里在2016年總決賽創下32次的紀錄，成為單次系列賽攻入最多三分球的球員，而梅利亦以32次追平史提芬居里。

米曹在賽後訪問中講起美國警暴，他表示雖然輸波很失望，但跟警暴受害者及家屬相比，他的傷心根本不算什麼。他說：「這場只是比賽。有人因為警暴及種族歧視而失去家人，我只能夠想像得到，相比之下，我現時的感受簡直是微不足道。」