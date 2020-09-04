【NBA】速龍最後關頭戲劇性挫塞爾特人　不足一秒演大逆轉

NBA季後賽東岸4強，總場數落後0：2的速龍今仗不容再失，塞爾特人甘巴獲加完場前交出妙絕的「No Look Pass」助攻，綠軍以為勝券在握之際，大鐘只剩下0.5秒，速龍竟然在不足1秒間上演大逆轉，該支衛冕冠軍總場數扳回一城。

塞爾特人若在東岸4強第3戰中再下一城，總場數便擴大至3：0領先，與東岸決賽僅一步之遙。作為衛冕冠軍的多倫多速龍，當然希望盡早收窄差距，延續衛冕之路。

東岸4強Game 3戰情緊湊，塞爾特人稍稍佔優，半場領先10分。速龍戰至第三節最後3分鐘終於反超前，兩軍直至完場保持4分上落，在最後一節更5度打成平手。完場前最後兩分鐘，4分落後的速龍先由洛利（Kyle Lowry）兩分跳投得手，及後雲菲特（Fred VanVleet）鏟籃建功追成101平手。

兩軍雙位數得分球員（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

比賽只剩21.5秒，綠軍最後一擊由甘巴獲加（Kemba Walker）策動，該名星級控衛面對多名速龍球員嚴防，由禁區外靈巧地運球殺入禁區，引來洛利的包夾下，再交出一記精彩的「No Look Pass」予泰斯（Daniel Theis）輕鬆入樽，塞爾特人再度以兩分領先，距離完場只剩下0.5秒，綠軍勝利在望，有望在今個系列賽取得第3場勝仗。

泰斯接應甘巴獲加妙絕的「No Look Pass」入樽，為塞爾特人最後0.5秒領先兩分。（美聯社）

THIS KEMBA WALKER DIME. CLUTCH. pic.twitter.com/3j92H5NSm0 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2020

雷霆昨日對火箭一仗，在火箭的嚴防下，完場前兩度未能成功開出界外球，最終不敵出局。速龍未有重蹈雷霆的覆轍，在使用暫停後，不足一秒下嘗試平反敗局。

塞爾特人特意換入7呎5吋高的科爾（Tacko Fall），負責開界外球的洛利面對「高佬」的阻礙下，交給零度角位無人看管的阿奴諾比（OG Anunoby），洛利的傳球恰到好處，阿努諾比一接一射，趕及在哨子聲響起前三分球起手，謝蘭布朗（Jaylen Brown）「飛到盡」試圖干擾不果，阿奴諾比起手射入壓哨三分，結果速龍以104：103力克綠軍，總場數追成1：2。

阿奴諾比最後0.5秒攻入絕殺三分球奠勝。（美聯社）

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阿奴諾比全場僅攻入12分，其中一球正是關鍵的絕殺三分球，力保速龍在今個系列賽的晉級希望，當阿奴諾比得手後，表現淡淡然不太興奮，但速龍眾將亦大相逕庭，衝向阿奴諾比瘋狂慶祝。

該名贏波功臣賽後接受訪問，問到攻入絕殺一球為何如此冷靜，他平和地霸氣回應，「當我起手時我有十足的信心，我相信自己可以射入，所以我對入球並不驚訝，這是意料中事。」