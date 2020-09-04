【NBA】拿殊接手籃網任總教練　新丁主帥捧冠軍早有先例

NBA球隊布魯克林籃網昨晚（3日）宣佈易帥，由名人堂傳奇球星拿殊（Steve Nash）出任球隊新任總教練。 過去曾表明退役後不會考慮成為NBA總教練，又曾拒絕過母隊太陽的他，卻選擇成為籃網主帥，顯然讓大家又驚又喜。

籃網今年三月與總教練艾堅遜（Kenny Atkinson）解約，改由助教Jacque Vaughn暫代，籃網最終以東岸第七名晉身季後賽，但在主將缺陣下首輪就遭速龍橫掃。準備下季的同時，籃網終成功招攬拿殊，簽下4年合約，開啟這位星級控衛人生的新一頁。

拿殊在球員時代是一個擅長進攻組織，運球的球員，在場上無私，善於造就隊友。（Getty Images）

現年46歲的拿殊，雖然尚未在退休後掌兵符，但曾接受加拿大國籃球協會邀請出任國家隊總經理一職，也擔任金州勇士的顧問，隨球隊拿到總冠軍戒指，陣中就有現時籃網主將杜蘭特（Kevin Durant）。另一當家球星艾榮（Kyrie Irving）和拿殊同位，想必能在控球一職加以啟發，各種的淵源或許是接手籃網的因素之一。

簽約4年，拿殊將會與艾榮和杜蘭特合作。（Getty Images）

拿殊曾經五度加冕聯盟助攻王。（Getty Images）

在控球後衛的界別可算是傳奇級人物，拿殊在球員時代擅長進攻組織、控球和運用「擋拆」等的配合，助攻數據更是造就球隊無私的證明，在戰術的運用和概念也無太大懷疑。雖然身形、身高上沒有優勢，防守也不是頂級，但憑頭腦在NBA征戰，終在2018年打入名人堂。如果拿殊能將自身擁有的籃球知識和概念，帶到善於單打獨鬥的籃網球星身上，相信會為網隊帶來一定的多元配合，以拿殊在球壇的地位，要駕馭兩大球星也會相對容易。

可是，對於一隊志在衝冠，又有兩大球星坐陣的球隊，選擇大膽簽下一個沒有執教經驗的教頭，實在是讓人摸不着頭腦，但這並不是沒有成功的例子。這去5年，NBA的5個總冠軍中有3個都是由初來報到的新人主帥奪得，包括勇士的卡爾（Steve Kerr）、速龍教練略斯（Nick Nurse）和前騎士主教練路爾（Tyronn Lue）。

拿殊雖然未曾執教鞭，但曾任勇士顧問。（Getty Images）

+ 9 + 9 + 9

勇士卡爾引入新體系

2014-15年賽季，卡爾就率領勇士捧盃，成為史上第4位新人賽季就奪冠的主教練。自2013-14年季後賽遭首輪淘汰後，卡爾的加入為勇士帶來新氣象，建立一個依靠傳球和節奏快的體系，小球風格成了勇士成功的因素之一，三奪總冠軍，也有2015-16年打破歷史紀錄的73勝9負。

卡爾的加入為勇士帶來新氣象，建立一個依靠傳球和節奏快的體系。（Getty Images）

率巨星級球員仍無畏無懼的路爾

路爾則是2015-16年賽季半路獲提拔為騎士主教練，瞬間成為坐擁勒邦占士（LeBron James）、艾榮和路夫（Kevin Love）的冠軍球隊主教練，他曾直言是難度最高的任務。當時騎士從1：3的劣勢追回一場，第六場顯得更重要。此時，路爾借用李華士（Doc Rivers）的心理戰方法，向球員每人收取100美金，並收藏在勇士主場客隊更衣室的天花板上，跟球員說：「我們會在第七戰拿回這筆錢。」最終騎士乘風破浪，終嘗冠軍滋味。就算路爾最後被騎士解僱，但其實力仍然是有目共睹，至少當時他這位新人教頭有過這樣的氣魄。

就算路爾最後被騎士釋出，但其實力仍然是有目共睹，至少當時他這位新人教頭有過這樣的氣魄。（Getty Images）

新人主帥奪最佳總教練

另一位就是壓倒性地取得九成的選票，獲選為最佳總教練的速龍教練略斯。在巨星尼納特（Kawhi Leonard）轉投快艇後經歷了痛苦的時刻，但仍率領球隊取得53勝19負，戰績排名聯盟第2，勝率達到73.6%為隊史第一。去年，速龍以局數4：2擊退勇士，略斯在擔任主教練的第一年就登頂。曾表示要轉行做房地產工作的他，一個冠軍和一個最佳總教練，在短短兩年間，教練實力獲得肯定。

速龍教練略斯今季壓倒性地取得9成的選票，獲選為最佳總教練。（NBA.com）

NBA史上最快被「炒魷魚」的主教練：（按圖放大）