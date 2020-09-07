【NBA】勒邦占士準大三元　湖人雙星狂轟62分擊敗火箭　場數扳平

安東尼戴維斯（Anthony Davis）、勒邦占士（LeBron James）等「大碼」球星，如若手風火熱，「小球打法」的確難以招架，此而應驗在今日的季後賽。 NBA西岸4強Game 2，縱然火箭第三節曾急起直追，但尾段三分「啞火」的局面遭湖人「雙星」穩住勝局。湖人終憑安東尼戴維斯及勒邦占士雙星聯手轟62分，以117：109搶回一場，雙方1：1平手。

上場Game 1衝搶力較強的火箭，今日面對「回魂」的湖人甫開賽未幾已捱打。

火箭今日面對「回魂」的湖人甫開賽未幾已捱打。（Getty Images）

湖人一段9：2攻勢亦是首節拉開比數的關鍵，戴維斯單節獨拿11分，加上莫里斯（Markieff Morris）的4球三分，湖人16分領先。縱使PJ德加（PJ Tucker）連中2個三分球為火箭暫時止血，但而哥頓（Eric Gordon）攻下的5分試圖追趕分數。不過湖人維持高命中率，一度領先達21分，上半場結束以67：51領先。

由於麥基（JaValeMcGee ）傷出，移去中鋒位置的安東尼戴維斯今日可謂主宰了籃底。（Getty Images）

事實火箭上半場的失利，歸咎今日「Box outs」失去活力。Game 1時火箭在身高陣容上與湖人有明顯差距下，透過高機動性及快速衝搶，球員們站在最有利的位置去爭搶籃板。惟今天保護籃框力弱，更未能擋住安東尼戴維斯（Anthony Davis）、勒邦占士（LeBron James）的切入；此亦是「小球」所犧牲部分。

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勒邦占士今日造出28分、11籃板及9助攻的「準大三元」。（Getty Images）

不過，火箭易邊後調整並取得優勢，展現「小球」得分爆發力。僅僅3分鐘，哥頓與夏登合演一段14：0攻勢，一口氣追到2分差。其後火箭重拾看家本領，轟進9記三分球，打出41：23反超。可惜火箭氣勢未能延續，韋斯保克（Russell Westbrook）的狀態更慘不忍睹，5次起手僅1中。反之湖人除了「雙星」表現出眾，後備球員亦有穩定發揮，卡路素（Alex Caruso）及古斯馬（Kyle Kuzma）連續快攻得分，湖人壓倒對手並守住勝局，終以117：109擊敗火箭。

火箭（紅）今仗0中距離，然而內線不及湖人，加上尾段三分失靈，導致敗仗。

勒邦占士今日造出28分、11籃板及9助攻的「準大三元」，戴維斯更有34分、10籃板、4助攻的「雙雙」。「當他啟動了攻擊模式，我們的狀態就成最佳」，賽後湖人教練禾高直言勒邦占士是勝利關鍵。值得一提，勒邦占士今仗三分球雖僅5投1中，但這3分球令他生涯季後賽累積386個三分，超越雷阿倫（Ray Allen），升上史上第2。

反觀火箭「MVP雙星」受制湖人包夾防守，夏登全場取27分、2籃板而韋斯保克縱然獲「放行三分」但全場15投僅4中，只攻得10分、13籃板及7失誤。夏登賽後亦承認今仗的心態遜於對手：「他們（湖人）表現比我們努力；第二節我們調整過來，但這份心態必定要從賽事開始展現出來。」