【NBA】字母哥「高牆論」表態留隊僅4日　IG突鏟走公鹿一切人和事

公鹿在NBA季後賽東岸準決賽1：4不敵熱火，連續兩年無緣東岸決賽，主將「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）現時必定是計劃前路。 由於今年「字母哥」將會回歸自由身，早前訪問中他卻表示自己將會留隊，但今天（13日）一個小舉動讓人存疑。

「字母哥」是公鹿一手裁培的巨星，2013年在首輪15順位被選中，在傑特（Jason Kidd）任教期間，「字母哥」每季都有顯著進步，終成聯盟MVP。

今季常規賽「字母哥」場均能交出29.5分、13.6個籃板和5.6次助攻，球隊戰績也高居NBA榜首。可惜到了季後賽並不順利，東岸準決賽中以1：4敗在熱火手中。

現時字母哥只關注8個人。

字母哥今季後將會成自由身。（Getty Images）

公鹿落敗後曾以「高牆論」表態留隊

由於今季過後「字母哥」將會回歸自由身，加上公鹿成續平平，大家都在猜測他會出走，但「字母哥」在球隊不敵熱火出局後卻開腔表示自己將會留守，還發表一番慷慨激昂的「高牆論」。

當時「字母哥」直言：「這不會發生，有些人看到一堵牆就會試圖轉往其他方向，但我會選擇衝破它。我們只需成為一支更好的球隊，每個人都變得更強大，在下個賽季回歸繼續拚鬥。」讓公鹿打下強心針。

字母哥最近在IG 取消關注所有隊友。（Getty Images）

偏偏與公鹿高層會面的今日，就傳出「字母哥」在Instagram上取消關注了許多帳號，當中包括公鹿以及所有隊友，只剩下8個家人和朋友。此舉讓不少網民猜測「字母哥」是否已緣盡公鹿，打算開展新一頁。

雖然公鹿已準備用5年超級合約綁住他，但其他球隊無不想從公鹿挖角，包括獨行俠、拓荒者等。公鹿對「字母哥」有信心，認為他不會離開，並積極補強有意招攬基斯保羅（Chris Paul）。

全部都是家人和朋友。

球隊成續平平外，字母哥更在季後賽期間受傷。（Getty Images）

季後賽形勢。（01美術製圖）

同場加映，美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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