【NBA】艾迪巴約關鍵封阻泰譚最後一擊　熱火「東決」先拔頭籌

熱火在NBA東岸決賽先拔頭籌，全靠艾迪巴約（Bam Adebayo）在加時尾段一記精彩封阻，阻止泰譚（Jayson Tatum）得分追平，最終熱火以117：114擊敗塞爾特人。

當地時間昨晚（9月15日）上演NBA季後賽東岸決賽第一場，塞爾特人主場對熱火。塞爾特人入局快，史馬特（Marcus Smart）先入三分開紀錄，之後再得兩分，泰譚三分起手又中，領先熱火8：0。雖然塞爾特人首節領先26：18，但熱火逐步上力，兩隊半場打成55平手。

泰譚射入兩隊最高的30分。（美聯社）

雙方在第3節拉鋸，互有領先，尾段塞爾特人發力，泰譚接連得分，格蘭威廉斯（Grant Williams）射入三分球，加上甘巴獲加（Kemba Walker）博到犯規，3罰全中，幫塞軍完第3節領先83：71。

甘巴獲加在第4節先入兩分，幫塞爾特人這節最遠拉開到14分差距。熱火全節力追，到最後一分鐘，希路（Tyler Herro）及占美畢拿（Jimmy Butler）各入三分球，一度領先106：105，但塞爾特人由泰譚罰球追平106：106，比賽要進入加時。

雙方在加時的分數仍然咬得緊，在完場前12秒，占美畢拿射入罰球，幫熱火領先116：114。僅兩分之差，塞爾特人由攻入全場最高30分的泰譚負責最後一擊，究竟他會選擇射三分還是鏟籃？他決定鏟到籃底，起手上籃，眼看他要為塞軍追平時，熱火的艾巴迪約出手，成功封阻！塞軍這個攻勢失敗反，大局已定，最後熱火入多個罰球，贏117：114在「東決」先拔頭籌。

【艾巴迪約封阻泰譚時刻】

【艾巴迪約封阻泰譚片段】

今場攻入19分的艾巴迪約就靠這記精彩的封阻，成為熱火的贏波功臣。隊友占美畢拿認為這是決定勝負的封阻，畢拿說：「這記封阻為我們贏得比賽。我喜歡他所做的一切，你叫他做什麼都做得到。你叫他傳球，他傳到；你叫他得分，他入到；現在你叫他防守及封阻，他一樣做得到。他為我們每場的勝利都貢獻良好，我其實一直以來都是這樣說的，今場只是重覆講多次。」

艾迪巴約今場十分搶鏡。（美聯社）

至於被封的泰譚賽後說：「他封得非常漂亮，就是這樣，我無能為力。」就連「魔術手」莊遜（Magic Johnson）都不禁在社交網站上感歎：「艾巴迪約封泰譚的一球，是我在季後賽中見過最好的防守。」

Bam Adebayo’s block on Jayson Tatum’s dunk attempt was the best defensive play I’ve seen ever in the playoffs!!!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 16, 2020

不過，艾巴迪約就很謙虛，叫大家不要被今場的勝利充昏頭腦，他說：「這球不能影響整個系列賽的勝負，我們只是領先1：0而已。」