【NBA球評】快艇落戶LA 50年仍無緣西岸決賽　天意還是人為？

「從我和尼納特（Kawhi Leonard）合作的那刻起，我們就期待贏得總冠軍，沒有其他想法，「不奪冠就是失敗！」3個月前，保羅佐治（Paul George）揚言球隊並沒有出局的選擇；3個月後，快艇失敗了。 誰料到快艇會與金塊「搶七」？一支擁有豪華雙星的奪冠大熱，終由領先場數3：1，到「搶七」戰以15分之差尷尬出局，50年均無緣西岸決賽。 羞恥的紀錄，崩潰的結果，在這西岸4強賽中，快艇真的僅僅被詛咒了嗎？

快艇建立於1970年，前身是布法羅勇敢者，1984年搬往洛杉磯，成為了洛杉磯快艇。50年歷史，15次殺入季後賽卻7次首輪止步，餘下的4強是盡頭。然而對上一次躋入分區4強，已是2014/15賽季，他們在領先3：1大好局勢下被火箭「反cup」無緣西決。5年後，換來尼納特及保羅佐治的「雙星」，快艇「Lob City 」不再但同樣3：1領先最終再次倒下來。

惟季前什麼的奪冠豪言已成空談，該歸咎的是誰？

快艇由領先場數3：1，到「搶七」戰以15分之差尷尬出局，50年來無緣西岸決賽。（Getty Images）

沒有適合對付金塊祖傑（Nikola Jokic）的人

說到這7場「打到曉飛」的球員，當然是金塊的祖傑。惟一身肥肉的他移動慢、跑動力差，快艇為何卻提防不住？事實祖傑這類「重慢鈍」球員，最怕碰上速度快、愛拆檔突破的後衛，首輪面對爵士米曹，對手瘋狂搶分正正反映祖傑的防守弱點。奈何快艇並沒有如米曹般能困擾祖傑的人，尼納特較擅長中距離，保羅佐治爆發力不如從前，勞奧威廉士（Lou Williams）也算不上速度型球員，祖傑在防守上消耗的體力根本不多。

然而快艇未能大幅消耗祖傑體力，反吃惡果。

NBA著名「搶七戰」：

+ 2 + 2 + 2

祖巴茨（右）對上祖傑，縱使身材夠「撼」但很移動慢，一身肥肉的祖傑亦能輕鬆過他。（Getty Images）

金塊自Game 3後，進攻開始朝向內線打並相當奏效。 往往祖傑升上三分線，就能把快艇對位者拉出，以此為隊友們騰出內線空間進攻。那如若快艇防守者不出三分線呢？祖傑就能大開三分雨。7戰中，快艇曾以哈勞（Montrezl Harrell）及祖巴茨（Ivica Zubac）對上祖傑，但前者身高輸蝕防守意識極差，後者身材夠但很慢，效果慘不忍睹。Game 6快艇嘗試以「雙星」防住祖傑梅利（Jamal Murray）的單擋 ，概念不錯但實行上卻碰釘。就別拉出三分線，祖傑單擋後跑到低位進攻，快艇選擇以矮對手10厘米的錯位防守對抗，簡直是「花式自殺」。

快艇選擇以矮對手10厘米的錯位防守對抗祖傑，簡直是「花式自殺」。（Getty Images）

保羅佐治忽冷忽熱有如賭博

PG過去的發言常常令自己打臉，今次也不例外。日前Game 6落敗後他說着「系列賽我們還是掌控之內，我並不慌張」，現在回看這句話真的感到尷尬，皆因莫說是系列賽形勢，光是自身狀態這一環，PG也似乎未能好好掌控。

PG今日背水一戰三分卻11射僅2中。（Getty Images）

保羅佐治接受肩傷手術後回歸，表現一直存疑，在季後賽狀態更相當飄忽。首輪面對獨行俠，一仗勇態取下27分，幾日後卻兩戰33次起手僅7中，忽冷忽熱難以捉摸。曾自稱「季後賽P」(Playoff P)，號稱季後賽高手的他，在西岸4強繼續飄忽，Game 6 三分9射4中取下33分，到今日背水一戰三分卻11射僅2中。

PG與金塊梅利的分野一目了然。

PG「離行離迾」三分：

oh my god pic.twitter.com/0HrWTSJvev — Rob Perez (@WorldWideWob) September 16, 2020

第四節，PG 4球三分全失，當中之一射得「離行離迾」遭球迷隨即上載網絡嘲笑。一年前快艇送上加里納利（Danilo Galllinari）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），以及4個未保護選秀權、1個受保護選秀權以及兩個互換選秀權，大手筆從雷霆換來保羅佐治，可見是失敗賭博。

同場加映，《2K20》Top 30球員逐個睇：

+ 24 + 24 + 24

無限換防的漏洞

「換防」非什麼的新事物，指的就是進攻設立掩護時兩名防守者直接對調防守對位，化解對方的進攻。直接換防的確能避免掩護單擋時的短暫空位，用來拆解無球掩護和擋拆配合，面對勇士這類球隊，換防恰到好處。惟此防守方式弱點，也就是很容易出現錯對防守（mismatch），就如金塊般看穿快艇一樣。

金塊作多次單擋掩護，助梅利衝着防守意識差的勞奧威廉士攻。（Getty Images）

從Game 6我們可看見，金塊作多次單擋掩護，耐心地找出最適合的錯對機會，而往往速度快而靈活的梅利就衝着防守意識差的勞奧威廉士攻，後者該場效率-10大概有跡可尋。執行換防要求球員堅持及默契，似乎至成立了一季的快艇豪華陣容仍在磨合。

就算尼納特補位防守祖傑，也是蝕底的錯位防守。（Getty Images）

最佳第六人變閒人？

事實一開季快艇被視為奪冠大熱，除了有「雙星」氣勢，更有的是板凳深度。當中兩名先後取得NBA最佳第六人的勞奧威廉士（Lou Williams）及哈勞（Montrezl Harrell），亦為球隊於奪冠列強中添下不少分數。二人進攻力強是毋庸置疑，後備上陣亦多時取得雙位數得分；奈何防守卻是另一回事。

勞奧威廉士Game 6效率低至-10。（Getty Images）

復賽後勞奧威廉士表現不濟，連帶哈勞一樣低迷。剛榮登最佳第六人的哈勞爭位散慢、進攻亦非常單調，當金塊防線縮窄後，勞奧威廉士及哈勞拆擋攻擊發揮很一般。加上哈勞防守本來就差，面對祖傑身高「蝕底」護框者能力，Game 7上陣25分鐘搶3籃板，與祖傑的22個相比......自暴其短。

哈勞面對祖傑，根本是自暴其短。（Getty Images）

欠奉靈魂組織 控球後衛是誰？

宏觀西岸4強7戰，快艇較多時候只能靠單打得分，皆因隊中沒有一名如塞爾特人甘巴獲加（Kemba Walker）、湖人勒邦占士（Lebron James）、熱火祖傑治（Goran Dragic）等善於組織攻勢的靈魂。縱使比華利（Patrick Beverly）司職控球後衛，但7戰僅靠出18助攻，而4強才正式回到場上的他缺乏比賽感覺，控制比賽節奏一環還是能掌握。

快艇較多時候只能靠單打得分，皆因隊中沒有一名善於組織攻勢的靈魂。（Getty Images）

比華利狀態一般的話，究竟快艇有否其人決策攻勢？答案是沒有。保羅佐治、勞奧威廉士同屬「先得分後傳球」類型，組織攻勢都不如獨食。餘下的......大概沒有快艇球迷想看到尼納特控球吧。

李華士Game7之宿命

快艇與金塊的「搶七戰」其中一焦點，當然是總教練李華士（Doc Rivers）的「被逆轉宿命」。連計今日一敗，這名教頭生涯8度在領先場數3：1下倒輸3：4，「榮登」NBA之最。令人印象最為深刻莫過於2009/10的總決賽，他帶領塞爾特人終遭湖人翻盤；此外2014/15亦是經典，快艇Game 6比火箭大逆轉結果無緣分區決賽。

李華士生涯8度在領先場數3：1下倒輸3：4。（Getty Images）

然而今日一敗後面對記者，他除了承認球隊技不如人，竟向傳媒透露今戰的第四節個別球員出現體力不支，要求下場休息，一定程度上打亂了他的部署。與其說宿命、魔咒，真正問題也許是李華士自身。

技不如人 心態更不如人

今季NBA季後賽有趣此處是再沒有主客場之分，沒有主場優勢既沒有球迷的「Trash talk」助攻，勝負與否還是更講求球隊自身對勝利的慾望。

快艇球員的面容也許能反映他們的心態。（Getty Images）

承上保羅佐治認為球隊遭追至3：3仍掌控形勢的論述，正正反映出他對Game 7的看法－不需要慌張的比賽。「搶七戰」，一戰定生死的對決怎能是不需要慌張的呢？然而快艇在第四節表現兵敗如山倒，進攻凌亂有如沒有收窄差距的意欲。反觀對手金塊又首輪面對爵士，已嚐過可謂背水一戰你死我亡的滋味，因此日前祖傑指「壓力該在快艇處」一話，非輕率之談；快艇今日亦應驗出來。