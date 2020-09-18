【NBA】熱火大逆轉反勝　塞爾特人錄20次失誤　正選5人效率負值

NBA東岸決賽今日上演一場大逆轉，獲視為冠軍黑馬的熱火在一度落後17分下急起直追，最終於憑着穩固的防守順利抵抗。在「三劍俠」占美畢拿（Jimmy Butler）、祖傑治（Goran Dragic）及艾迪巴約（Bam Adebayo）合轟60分下，熱火106：101反勝，場數領先塞爾特人2：0。 值得一提，是日塞爾特人錄得20次失誤，正選5人效率值更全為負數。

NBA東岸決賽Game 1艾迪巴約最後的單手封阻為熱火守住勝局，而這名大前鋒把氣勢延續至今日的Game 2。

艾迪巴約（Bam Adebayo）今日造出21分、10籃板「雙雙」。（Getty Images）

NBA東西岸決賽賽程：

率先展現氣勢的是熱火羅賓遜（Duncan Robinson），這名射手首節火力全開，並轟進4個三分球。不過塞爾特人勝在攻力平均，以66.7%的命中率保持領先優勢。其後第二節，綠軍甘巴獲加（Kemba Walker）和康特（Enes Kanter）連環開炮，領先差距擴大到17分，塞爾特人持着60：47優勢返回更衣室。

泰譚（Jayson Tatum）今日錄得5次失誤，效率跌至-11。（美聯社）

熱火、塞爾特人正選效率逐個睇：

+ 4 + 4 + 4

惟易邊後，熱火「三劍俠」占美畢拿、祖傑治及艾迪巴約展開絕地大反擊，光是艾迪巴約就頻頻入樽轟散對手軍心，他單節豪取15分。其後熱火與塞爾特人得分你來我往，但綠軍卻在關鍵時候頻頻失誤，占美畢拿乘勢而上，把握關鍵抄截再帶動攻勢，祖傑治的罰球加上關鍵三分球，助熱火最後1分半鐘超前。雖然塞爾特人靠謝蘭布朗2個三分球逼近，但球隊最後採取的犯規戰術未果，最終熱火106：101反勝。

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祖傑治再次成為奇兵，攻入25分，當中最後的三分球更為熱火守住勝局。（Getty Images）

占美畢拿、祖傑治及艾迪巴約今仗分別貢獻14分、25分及21分，艾迪巴約10個籃板更令他以「雙雙」狀態帶領熱火取勝。艾迪巴約今戰有如統治籃下，除了第三節頻頻爆籃得手，防守上亦多次順利夾擊對手泰譚（Jayson Tatum），他直言落後下球隊更需要穩固防線：「第三節前，教練跟我說『要有展現出第一防守隊的氣勢來』，然而我跟從了！」

是日塞爾特人錄得20次失誤，正選5人效率值更全為負數。（Getty Images）

熱火在季後賽至今錄得10勝1負佳績，艾迪巴約表示一切有賴球隊的「黑馬」潛能：「我們各人有着不同故事，我們也是有零開始；把所有由零出發的人聚集，再有共同視野。」