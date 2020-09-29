【NBA】獨行俠班主古班出錢出力　對躁鬱症舊將不離不棄展大愛

達拉斯獨行俠老闆古班（Mark Cuban）是NBA聯盟中的「善心老闆」，早在今年3月新冠肺炎爆發時，牽頭協助一眾員工渡過難關。 曾經效力獨行俠的韋斯（Delonte West），美國傳媒報道該名退役球員如今淪為無家者，古班出手援助外，更親自出馬到油站「執仔」，希望令韋斯的人生重回正軌。

新冠肺炎席捲全球，NBA被迫停擺賽季，獨行俠班主古班立即關心旗下員工，預計援助金額，並指必須照顧員工，此舉獲得外界讚賞。

古班除了照顧旗下員工外，亦關心前員工。曾經在2011/12球季效力獨行俠的韋斯（Delonte West），美國傳媒包括《ESPN》及《TMZ》透露，現時韋斯無家可歸，早前更流傳一張他在街中行乞的相片，當古班得知消息後，隨即前往達拉斯的油站，據悉古班親自接走韋斯將他送往附近的醫院，希望協助舊部重回正常生活。

網上流傳一張韋斯在街頭行乞的相片。（Twitter截圖）

BREAKING: Mark Cuban tracked down Delonte West, found him a place to stay, and offered to pay for his rehab.



West, 37 and a former Dallas Maverick, has been living in the streets of Texas and is a drug addict.



Major respect, Mark Cuban! 💙🙏@TMZ_Sports pic.twitter.com/D8HU6Qeauq — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) September 29, 2020

現年37歲的韋斯，據悉韋斯早在NBA當球員時，已經飽受躁鬱症的折磨，近年病情漸趨嚴重，他的親友希望帶韋斯接受藥物治療。古班一直關注韋斯的狀態，並多次嘗試協助韋斯，引述美國傳媒消息指古班決定為韋斯支付治療費用。

獨行俠班主古班一向是良心老闆，經常出心出力為員工。（資料圖片／Getty Images）

身高6呎4吋﹑司職後衛的韋斯，在2004年選秀首輪第24位被塞爾特人選中，開展其NBA生涯，2007年離開綠軍後，先後效力西雅圖超音速﹑騎士及獨行俠，8年的NBA生涯中，平均交出9.6分及3.6個助攻。韋斯在2013至14年轉戰CBA，效力福建鱘潯興及上海大鯊魚，韋斯在2015年結束其籃球生涯。

韋斯效力NBA期間，已經患有躁鬱症，在2010年因襲擊他人被告，及後離開聯盟後依然有官非纏身。韋斯離開聯盟後繼續麻煩多多，早在2016年6月，網上流傳一張韋斯於馬利蘭州行乞的圖片，外界揣測韋斯是無家者，當時韋斯否認傳聞，並協助有需要的無家者。韋斯在今年初，在華盛頓受襲擊，然後與警察傾談再一次被扣上手銬。

韋斯曾經效力獨行俠一個球季，其後曾經轉戰CBA。（資料圖片／Getty Images）

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