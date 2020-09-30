【NBA】球評、教練、球員預測總冠軍　湖人派同熱火派有咩看法？

經歷漫長一季，萬眾期待的NBA總決賽明早（10月1日）開打，戲碼是重返總決賽的湖人及熱火對壘。 今季NBA經歷大小風浪，這個不平凡的一季，《Jumper》亦決定來點不一樣。我們請來各大經驗豐富的評述員、教練、本地球員以及台灣著名球評家李亦伸分析。大家開波之前「大膽」預測總冠軍及總決賽MVP，看看哪一位眼光最獨到！

湖人自2010年後再沒有打入總決賽，在高比拜仁（Kobe Bryant）離世這一年，湖人能夠爭奪總冠軍，不論情感或是客觀來看，不少球評、球迷均認為湖人能夠重奪總冠軍。

湖人拿下西岸冠軍後，外界大多看好他們能夠乘勢拿下總冠軍。（湖人facebook）

「我支持湖人以場數4：1奪冠，一來我是高比球迷，所以希望他們能夠贏得總冠軍紀念高比。」高比球迷蘇志樂從情感出發，全力盡撐湖人。

去年成功估中速龍奪冠的資深NBA評述員丘雨勤，今年推測湖人奪冠，他打趣地說：「看完西岸決賽，湖人每位球員都『Job's not finished』，大家希望以高比的黑曼巴之名，讓紫金兵團重建王朝。講到咁，你唔捧湖人拎總冠軍都唔得啦！」

雖然丘雨勤預測湖人贏總冠軍，不過他的內心亦希望熱火可以4：2登頂，這就是「身在曹營心在漢」的感覺嗎？（受訪者提供）

若然拋開對高比的情感考量，單從球隊的實力、板凳深度以及教練調動作客觀分析，各位的預測又會怎樣呢？

「每位湖人球員的得分能力都好高，而且內線實力強。全隊控制攻守籃板方面都做得好，而且整個進攻都非常流暢。」協恩中學籃球教練任明敏看好湖人，預測紫金兵團能夠以場數4：1勇奪冠軍。

協恩教練任明敏睇好得分力強的湖人，將會以場數4：1重奪總冠軍。（資料圖片／張倩儀攝）

誰是他們心目中的總冠軍及FMVP？（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

誠然，湖人擁有身高優勢，陣中兩大箭頭勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）攻力十足，而且占士以35歲之齡仍能包辦進攻、防守、籃板、 組織助攻，看好湖人也是理所當然。

教練兼評述員翁金驊認為熱火未能針對處理安東尼戴維斯的位置，才是湖人致勝關鍵：「以陣容而言，熱火要針對防守占士，伊古達拉（Andre Iguodala）、克魯達（Jae Crowder）均可，問題是誰能處理安東尼戴維斯？或許他這個位置便造成熱火的錯配。我看好湖人能夠以場數4：2奪冠。」

翁金驊看好湖人能夠奪得總冠軍。（資料圖片）

不過，也有部分聲音看好「後生仔」熱火能夠扳倒強勢湖人，兩邊看法不一。NBA評述員之一的馮堅成認為熱火發揮得淋漓盡致的區域聯防，將會為湖人帶來麻煩：「熱火在整個晉級過程表現平均，夠活力、補位快，進攻手段有剷籃、有分波，所以我看好熱火能夠4：2奪總冠軍。」

堅成所言並非沒有道理，熱火體能甚佳，防守能給予一定壓力，最重要是他們的三分球的威脅，或許令湖人非常頭痛。可是，來自台灣、為Eleven Sports擔任球評、台灣Yahoo的專欄作家李亦伸認為，湖人有足夠的後場深度剋制熱火的外投。「湖人隊鋒線包括侯活（Dwight Howard）、勒邦占士、安東尼戴維斯以及馬基夫莫里士（Markieff Morris），用來針對熱火隊的核心中鋒艾迪巴約，其實也有對位效果。」

熱火一班「後生仔」的活力，令到馮堅成看好他們能擊倒強勢湖人，順利贏得總冠軍。（資料圖片／黃寶瑩攝）

李亦伸分析湖人的鋒線及內線，將會為艾迪巴約帶來不少麻煩，加上熱火最主要的武器是換防及三分外線，他看好湖人的後場能拆解應付：「占士、卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）、格連(Danny Green）、卡路素（Alex Caruso），以及朗度（Rajon rondo），整個後場的陣容、對位，令湖人面對熱火隊一點都不吃虧。所以，這個系列熱火隊沒得打！湖人將以4：1淘汰熱火，贏得今年NBA總冠軍，占士將是FMVP！」