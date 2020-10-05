NBA新賽季與奧運撞期　國際球員陷兩難局面　揀球會定國家？

受新冠肺炎疫情影響，今季NBA總冠軍至今仍未決出，預料需在10月中才能正式收季。有見及此，下季賽程定受影響，按推斷更有可能與明年東京奧運撞期。 不過NBA總裁施華（Adam Silver）直言聯盟將不會為遷就奧運而暫停賽季，並指美國隊將不會受影響。

自新冠肺炎全球蔓延，世界各地大小運動賽事亦先後取消或延期，就連盛事奧運亦要押後一年舉辦。NBA停擺4個月，並在7月復賽後至9月尾才能展開總決賽，新賽季根本不可能按照歷年時間開打。

今季NBA總冠軍至今仍未決出，預料需在10月中才能正式收季。（Getty Images）

如若東京奧運明夏順利上演，預計將與NBA常規賽撞期，惟NBA總裁施華（Adam Silver）直言聯盟將不會讓步：「如若我們開始的時間晚了，也不太可能為奧運而停下來；這不僅僅為了他們到東京而停賽那麼簡單，球員需要一個訓練營，也要有之後的休息。」

美國奧運隊44人名單有邊個？（按圖進入）

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當然美國隊人才濟濟，就算有球員放棄奧運也不構成兵源短缺。惟現今NBA一共有108名國際球員，當中包括公鹿艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、獨行俠當錫（Luka Doncic）、金塊祖傑（Nikola Jokic）等球星，或需面臨NBA及奧運間的兩難局面。

NBA國際球星有邊個？（按圖進入）

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總裁施華亦承認不遷就奧運的做法，將影響美國以外的國家隊：「我們有實力的球員多的是，所以建立一支非常有競爭力的美國隊並不難；但我對一些國際球員感到擔心，如果他們沒有去國家隊而是留在NBA的話，他們所在國家的球隊實力將受較嚴重的影響了。」