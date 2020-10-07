【NBA總決賽】湖人嚴密防守奏效再勝一仗　時隔10年再度封王在望

NBA總決賽關鍵的Game 4，陣容天殘地缺的熱火有艾迪巴約（Bam Adebayo）及時復出。熱火縱然活力十足，但湖人全場防守嚴密，加上陣中戰將經驗老到，關鍵時刻發揮水準，紫金兵團以102：96再勝一仗，場數領先3：1，總冠軍「叫糊」。

湖人上仗落敗，場數被殘陣應戰的熱火追近至2：1。今場熱火主將祖傑治（Goran Dragic）仍然未克上陣，幸另一傷兵艾迪巴約休戰兩場後能夠復出。

湖人今場甫開賽已精神十分集中，防守強度明顯遠勝Game 3；相反熱火數次出現失誤，讓對手無人看管下射入三分球，亦有傳球失誤被勒邦占士（Lebron James）偷球後大力入樽。即使如此，熱火靠主將占美畢拿（Jimmy Butler）5射全中加上一記And 1罰球得11分，加上23歲的艾迪巴約攻守兩端為球隊注入活力，首節得分一路緊咬湖人，至尾段才被稍為拉開至27：22。

艾迪巴約及時復出，為熱火注入活力。（Getty Images）

【湖人V熱火Game 4上半場圖輯】（按圖放大）

第二節一開始熱火打出一輪8：0攻勢反超前，正在後備席休息的畢拿立即點頭叫好，眾將重拾自信，眼神遠較首兩戰堅定。熱火未能把握機會擴大優勢，屢次浪費控球或失誤，湖人眾將力追之下，重拾領先優勢，半場仍領先49：47。

湖人大將勒邦占士上半場表現平平，還犯下5次失誤，到第三節他終於「瞓醒」，接連射入兩記三分球，尾後安東尼戴維斯轟入三分，湖人一度將比數拉開至71：64，並以75：70進入第四節。

【湖人V熱火Game 4下半場圖輯】（按圖放大）

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紫金兵團有一項季後賽無敵紀錄：當第三節領先時，55場比賽全勝。熱火小將希路（Tyler Herro）首三節外圍手感不佳4次射失，到第四節初段再起手終射入一記三分球。雙方再提高防守強度，寧願輸罰球也不讓對方起手。

最後3分鐘湖人的卡達維普比（Kentavious Caldwell-Pope）連取5分，關鍵是比賽剩餘39.5秒安東尼戴維斯再轟入一記三分球，比數拉開至100：91。湖人最終以102：96再勝一仗，場數領先3：1。

出色的防守，成為湖人今仗贏波關鍵，並有望繼2009/10球季後，時隔10年重溫封王滋味。

NBA總決賽賽程，由體通天下（NBA港澳官方媒體合作夥伴）轉播：

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