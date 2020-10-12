NBA總決賽｜效力兩隊世仇皆奪冠　朗度蛻變展現沉着冷靜領導能力

湖人10年後重奪總冠軍，陣中雙星勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）當然是最大功臣。 惟在他們光芒之下，還有一位綠葉球員在占士休息時擔當進攻指揮官；或在關鍵時刻執行最適合戰術，助安東尼戴維斯執行最後一擊，這位是湖人球場內的教練朗度（Rajon Rondo），亦是季後賽出色表現的保證。

湖人、塞爾特人NBA兩大傳統勁旅，也是籃球界的著名世仇。由張伯倫（Wilt Chamberlain）與比爾羅素（Bill Russell）的爭鬥，至80年代魔術手莊遜（Magic Johnson）與布特（Larry Bird）的夢幻對決，及近代的高比拜仁湖人惡撼綠軍「三巨頭」，湖人和塞爾特人的宿敵關係一直緊扣。

朗度（Rajon Rondo），是季後賽出色表現的保證。（Getty Images）

莫說是奪冠，生涯效力過該兩隊的球員少之又少，惟今日過後NBA歷史上出現了首個為綠、紫金兵團取下總冠軍的球員，他就是朗度。

事實上在湖人仍在明尼亞波利斯時，已故名人堂球星Clyde Lovellette曾在1954年奪得生涯首冠，其後在1963、1964效力塞爾特人同樣稱霸；但為洛杉磯湖人奪冠的，只有朗度一人。

2008年的朗度，是塞爾特人當年擊敗湖人的重要因素。（Getty Images）

從小非常聰明且擁有高智商的朗度，學生時期已經擅長數學科，在他的準確計算之下從沒出現誤算，這樣的才能放到籃球令他表現如魚得水。惟天才總是孤獨且不被明白，喜歡分析對手進攻及在球場內自主執行戰術的朗度，總是引來他與教練的爭罵。這樣的性格及行事作風令朗度在肯塔基大學校隊時，與隊友及教練的關係也不見得好。

朗度在大學時期已經嶄露頭角。（Getty Images）

故此朗度在大學二年級結束後，直接參加2006年NBA選秀，希望能夠在最高的籃球殿堂內大展拳腳，發揮他那組織及觀察力的天賦。最後，朗度以第21順位被太陽選中，隨即交易至塞爾特人，自此開始他那被視為「麻煩新人」的球季。

聰明且有自己一套看法的朗度，總是在球場上自由發揮，這樣的他引起教練托比史密夫（Tubby Smith）不滿。（Getty Images）

朗度的天賦在教練眼中總變成「麻煩」，他的「麻煩」在於他的心思縝密以及靈活頭腦，總與當時塞爾特人教練李華士（Doc Rivers）對罵。可是，李華士與塞爾特人對他就是又愛又恨，全因朗度的空間感及傳球視野的組織能力，確實能為塞爾特人帶來勝利。故此，當朗度經歷了他新秀賽季後，塞爾特人未有於2007年夏天將他列入與木狼「7換1」換來加尼特（Kevin Garnett）的交易中。塞爾特人決定將朗度留在陣中，為當時「GAP三巨頭」加尼特、雷阿倫（Ray Allen）及皮雅斯（Paul Pierce）分配球權。

朗度效力過的球會：

為三巨頭分配球權這份工作並不容易，不是普通人能夠勝任，惟綠軍當時看準仍是二年級生的朗度，能完美完成他們交給他的課題。當然朗度沒有辜負塞爾特人的期望，憑其觀察力及分析能力，計算三巨頭觸球量與投籃數為基礎，作分配球權之用。在朗度的計算及策動攻勢下，三巨頭的比賽中打得舒服亦甚具效率，助球隊於2007/08賽季以66勝16負成為東岸第一，更在季後賽一舉淘汰鷹隊、騎士、活塞，更在總決賽以場數4：2擊敗由高比拜仁（Kobe Bryant）領軍的湖人。這次的經驗令朗度於今季擁有兩大巨星的湖人時，能夠好好利用二人的能力，組織最有利他們攻防的戰術。

NBA老將逐個捉：

+ 8 + 8 + 8

記憶力驚人的朗度能即時拆解及分析戰術，看穿對手意圖並指示隊友走位。突然神來一筆的妙傳、控場能力及組織技巧，以及朗度在場內利用戰術的實戰應用，使他的表現變得更全能。朗度的「技能」不止如此，觀察入微的抄截能力，令他更容易快攻反擊，可是如此的他曾一度成為更衣室毒瘤，苦無容身之處。

朗後於2013年12月被交易至獨行俠，自此每年易主。（Getty Images）

朗度於2014年被交易至獨行俠後，際遇每況越下，每年或許因為其情緒管理問題，又或是想法甚多的他與教練相處不來，他每年換一隊，先後待過獨行俠、帝王、公牛、塘鵝。直至朗度於2018年來到湖人後，他似乎找到適合自己的容身之處。不過初來湖人報到的朗度，他那總愛自備戰術板在旁提場的性格，令他摃上了當時的教練禾頓（Luke Walton）。

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直至湖人於今個賽季以禾高（Frank Vogel）為新任教練，一位適時放手讓朗度發揮的教練，「一切在於教練給予的機會與信任，如果你願意給我時間，讓我控球，讓我做自己，我與球隊的得分定會飇升。」朗度強調教練的信任很重要，禾高亦對朗度讚口不絕，曾透露朗度觀看、分析比賽錄像片段甚至比他還要多。

湖人今仗取下NBA總冠軍後，勒邦占士率先走向朗度。（Getty Images）

34歲的朗度開始收起他的年少氣盛，懂得在球場上尊重教練，尤其是他在西岸決賽Game 2特別請示禾高讓他發球，才出現安東尼戴維斯以三分球絕殺金塊的經典畫面。朗度來到總決賽更是發揮他在球場的領導才能，盡現他的「Playoff Rondo」所能。