【湖人封王】洛杉磯市政廳亮起紫金顏色　球迷聚集慶祝高呼Kobe

湖人今年突破重重難關，終於在奧蘭多的隔離泡泡中，繼2010年後重奪總冠軍。在勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Antony Davis）等球員高舉這個意義非凡的獎盃下，觀看直播的湖人球迷紛紛走到街頭慶祝，無奈演化成非法集會，警方最終拘捕76人。

湖人以及一眾紫金兵團球迷均經歷了高低起伏的艱難一年，本年初傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）因直升機墜毀離世，哀痛籠罩整個洛杉磯。後來，新冠肺炎疫情導致賽季停擺，大家均不清楚球季前路。直至聯盟於7月正式透過隔離泡泡復賽，湖人強勢一路過關斬將，闖進總決賽與韌力十足的熱火戰至Game 6，終於高舉他們了久違10年的總冠軍，亦將這個總冠軍獻給10年前帶領湖人奪冠的高比，甚具意義同時也無比催淚。

洛杉磯市內各個地標均亮起紫金顏色燈光。（影片截圖）

史達普斯中心外聚集不少球迷慶祝。（影片截圖）

遺憾由於新冠肺炎仍然肆虐各個州份，球迷沒法在現場見證湖人捧盃的一剎，不過他們透過直播感受球隊重返榮耀的喜悅。數千名球迷不約而同走到湖人主場史達普斯中心（Staples Centre）慶祝，亦有部分球迷走到區內不同的高比與女兒Gianna的塗鴉牆前面，齊聲大叫Kobe，場面非常震撼及感人。洛杉磯市政廳亦點亮代表湖人的紫金顏色，祝賀湖人奪冠。

球迷在齊集在湖人主場外舉起旗幟熱烈慶祝。（Getty Images）

球迷紛走到市內各個高比與Gianna的塗鴉前留影慶祝。（Getty Images）

此外，部分球迷甚至在馬路中間放煙花、開香檳慶祝。無奈在這一片歡騰之外，部分人趁機在30棟建築物外塗鴉、打破商店玻璃窗、破壞商店建築，人群甚至圍住且不斷搖晃路過車輛。洛杉磯市警局派出逾300人警力，在街頭持槍戒備，並表示慶祝人群已違久防疫規定，並宣告這是非法集會。現場人群鼓譟不斷，不願散去，部分人士朝警察丟石塊與玻璃樽，另外亦有路人遭煙花炸傷，共有2名民眾、8名警察受傷送醫。

惟史達普斯中心外聚集過多人群，違反防疫措施。（Getty Images）

洛杉磯市警局派出逾300警力驅趕現場聚集的人群。（Getty Images）

現場湖人球迷群情洶湧：

Outside of Staples Center. Police are directing fans to stay on the sidewalk: https://t.co/OeCnE0pNql pic.twitter.com/5pysM9mRRn — L.A. Times Sports (@latimessports) October 12, 2020

球迷慶祝演化成驅離行為，警方最終拘捕76人。洛杉磯市長加切蒂（Eric Garcetti）在網上呼籲市民，為了防疫應避免大規模聚集，大家在家慶祝亦可，警方不會容忍任何趁機洗劫商家、破壞公物或傷害警員的行為。

惟現場過多球迷聚集，洛杉磯市警局派出警員驅散。（Getty Images）

警員在史達普斯中心外巡邏戒備。（Getty Images）

湖人10年後重奪總冠軍，球迷紛紛到街頭同賀（按圖放大）：