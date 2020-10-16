【NBA】火箭宣布總經理莫利辭職　去年有關香港言論曾惹軒然大波

火箭總經理莫利（Daryl Morey）去年曾經發文支持香港的社會運動，隨即引起中國的不滿，連中央電視台亦抵制NBA，暫停直播至早前的總決賽第5場才復播。 火箭官方宣布莫利正式辭任火箭總經理一職，將在11月離開火箭，據報是因個人理由辭職。

火箭在香港時間今日（16日）發聲明，總經理莫利將在11月1日起離任火箭總經理一職，在官方聲明中，莫利感激球會及球迷多年的支持，「我在火箭渡過14個歡樂的年頭，與親友討論後決定請辭。可以在火箭工作是我的榮幸，感激球隊上下對我多年的支持，我深信火箭在日後定必取得成功。」

火箭班主費迪達（Tilman Fertitta）亦肯定莫利對球隊多年的貢獻，帶領球隊成為一支爭標分子，「我謹代表火箭全體向莫利致意，在莫利的領導下，球隊搖身一變成為前列球隊，與莫利合作是一件美事，祝願他日後的生活美滿。」

火箭發聲明指莫利將於11月離任總經理一職。（Twitter截圖）

《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski透露莫利將辭任火箭總經理一職，與去年發表有關香港社會運動的言論無關，據報莫利在火箭季後賽出局後，已萌生退意並告知球隊班主費迪達，結束14年的合作關係。莫利希望有更多時間陪伴家人，與兩名子女一同成長，故此提出請辭，但不排除未來重返NBA。

擔任火箭總經理14年的莫利，火箭班主大讚他率領球隊成為前列分子。（資料圖片／Getty Images）

去年在Twitter上發布一張「Fight for Freedom」﹑「Stand with Hong Kong」的標語圖片，火箭總經理莫利的言論引起軒然大波，觸發中國一連串杯葛NBA的行動，包括中央電視台暫停直播NBA以及中國籃協停止與火箭合作等，火箭即時成為中國球迷眾矢之的。

在NBA聯盟內，不少球員對莫利的言論有意見，當中包括「大帝」勒邦占士（LeBron James），該名湖人球星指莫利被錯誤資訊誤導，並告誡聯盟中人謹言慎行。

相隔一年後，央視解除NBA的禁制令，指NBA「在支援中國人民抗擊新冠肺炎疫情等方面做出了積極努力」，終在早前的總決賽第5場恢復NBA直播。

莫利曾經在Twitter發布有關聲援香港示威活動的貼文，雖然隨後刪去，但同樣引起軒然大波。（Twitter截圖）

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