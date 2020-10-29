【籃球熱話】NBA最索千金　睇得又唱得　爵士中鋒高拔都愛上

湖人重奪NBA總冠軍，除了主力、綠葉、教練的奮鬥故事陸續湧現，班主Jeanie Buss的生路歷程亦受盡關注。Jeanie Buss年輕時曾為《Playboy》雜誌模特兒，尚未代父坐上湖人班主前，她獲外界稱為最索千金。 不過，隨着歲月流逝，Jeanie亦要退位讓賢，現今NBA最索班主二代是帝王班主女兒Anjali Ranadive。

NBA球隊帝王印度裔班主Vivek Ranadive的女兒Anjali，2014年代表帝王出席選秀會抽籤大會一炮而紅，其後這名千金更成為公認女神。Anjali現年28歲，雖然在美國出生並在三藩市長大，但五官深邃輪廓分明，閒時也會穿上印度服飾，散發出陣陣異國風情。

帝王印度裔班主Vivek Ranadive的女兒Anjalii現年28歲，五官深邃輪廓分明，散發出陣陣異國風情。（Instagram）

少時為籃球員，但整個中學生涯50場賽表現一般，場均1.1分的她，及後踏上音樂旅程。以藝名「Nani」出道，Anjali在R&B有一定名聲，亦多次在帝王賽事半場表現中演出，亮麗的外型也吸引不少男粉絲，當中包括爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）。

NBA最索千金面面觀：

+ 15 + 15 + 15

Anjali身材也很火辣。（Instagram）

美貌未使她大紅大紫，惟自幼非常喜歡大自然的她，在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）海洋科學系畢業後，一直關注海洋保育，並創立非牟利組織「Jaws & Paws」推廣保育意識。 不過，縱使Anjali貴為一代最索太子女，但美貌未能彌補球迷對帝王戰績的失望。她爸入主帝王後，球隊成績一落千丈。

以藝名「Nani」出道，Anjali在R&B有一定名聲。（Instagram）

她亦多次在帝王賽事中，擔任中場表演嘉賓。（Instagram）

2013年，Vivek Ranadive成為帝王班主後，球隊始終未能躋身季後賽，當中有4季勝利場數更不達30場。球迷直指班主管理不善，當時愛護爸爸深切的Anjali在電視節目也為處境解畫，指一切需時改變，「爸爸的遠見必定帶來好回報」。奈何7年時間已過，帝王亦未見起色，來年如若繼續停滯不前，帝王將面臨15季的季後賽荒。

NBA球星索爆女友妻子團（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14