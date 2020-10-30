【Red Bull Half Court】疫情反覆多次延期　終定於11月28日開打

每年於夏天時份舉行的Red Bull Half Court3人籃球賽，今年卻因新冠肺炎疫情反覆緣故，未能如期於8月上演，期後更多次延期。一眾「餓波」已久的波友終於迎來好消息，在多次延期後，賽會最後定於11月28日開打，決賽將於12月6日上演。

由於早前疫情反覆，Red Bull Half Court3人籃球賽屢次延期，大會終於今天宣布最新比賽日期子地點。延續去年在長洲的特色街場上演連場激戰，大會今年決定走進各大屋邨特色街場「打卡熱點」開打。

去年RedBull三人籃球選址長洲，甚獲好評。（張倩儀攝）

去年由李祉均、王家怡、陳偉萍及卓婷組成的港女籃，在決賽不敵東道主加拿大，屈居亞軍。（鄭子峰攝）

今年男子組名額共58隊，將於11月28、29日及12月5日進行初賽，其中最佳成績的24隊會與女子組8隊於12月6日出戰決賽，爭奪新一屆冠軍。男、女子冠軍隊以往將衝出香港，出戰全球總決賽與各國冠軍一較高下，惟今年因疫情關係，故此大會改以分別向男、女子冠軍隊頒贈3萬港元獎金作鼓勵。

全球總決賽去年於溫哥華舉行，惟今年因疫情關係，故大會以3萬港元獎金鼓勵男、女子冠軍隊。（鄭子峰攝）

一如以往，Red Bull Half Court 3人籃球賽賽制FIBA為基礎：每場賽事最高21分，法定時間為10分鐘，先取21分或在法定時間中取得較高分者勝出。鑑於近日疫情仍然不穩，大會表示將緊守政府所建議公眾體育活動的衛生措施，為球員打造安全的作賽環境，享受一個獨一無二的街頭籃球體驗。

今年選址的屋邨特色街場（按圖放大）：

Red Bull Half Court3人籃球賽賽程： 日期：11月28日（星期六） 時間：下午2時至下午8時 地點：屯門兆禧停車場天台 （男子隊數：24隊、入圍決賽名額：10隊） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日期：11月29日（星期日） 時間：下午2時至下午5時 地點：屯門安定邨停車場天台 （男子隊數：16隊、入圍決賽名額：6隊） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日期：12月5日（星期六） 時間：下午2時至下午5時 地點：九龍灣啓業運動場 （男子隊數：18隊、入圍決賽名額：7隊） －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 日期：12月6日（星期日） 時間：上午9時至下午7時 地點：九龍灣啓業運動場 （男子隊數：24隊、女子隊數：8隊（其中男女子組將包括各一隊外卡隊）

同場加映，出外打波注意事項！（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

健身都要練得放心，注意以下事項（按圖放大）：