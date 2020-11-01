【籃球熱話】美國總統大選在即　奧巴馬輕鬆射入三分波叫人投票

2020美國總統大選將於11月3日上演，前總統奧巴馬（Barack Obama）四出為他在任期間的副總統拜登（Joe Biden）拉票。 周六他在密歇根州一個體育館，接過籃球輕鬆射入一記三分波，技驚四座。

一身皮鞋西褲的奧巴馬，接過籃球後拍了一下，隨即在球場近右邊底線三分線外起手施展一招0角度射球，籃球應聲入籃，動作流暢瀟灑，身手不減當年，引來在場人士喝采。

他看來對自己表現亦感到相當滿意，入球後一邊急步離場一邊大叫：「我就是做得到」（That's what I do），之後更拉下他的印上「VOTE」（投票）字樣的口罩，再次高呼多一次：「我就是做得到」（That's what I do）。

奧巴馬四出為拜登拉票。（Instagram@BarackObama）

【奧巴馬瀟灑入三分連環圖】（按圖放大）

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【奧巴馬入三分不忘呼籲美國人投票】

拜登競選團隊隨隊數碼總監Olivia Raisner將影片上傳至Twitter後立即大受歡迎，奧巴馬不忘宣傳機會，在個人Instagram上載影片，語帶雙關地補上一句：「出去投票，然後叫兩個朋友加入跟你一起。那就如為民主射進一記三分球那樣。」

他在Twitter只有簡單一句：「射球吧（Shoot your shot）」，附上美國總統選舉網站iwillvote.com連結。近日多次轉載奧巴馬不同影片並呼籲大家投票的NBA巨星勒邦占士，再次轉載這位前總統帖文，「我的朋友，如今你終於顯露身手了，你就是做得到？好吧，我們再看看，十分好！」

【奧巴馬老友勒邦占士都讚好】（按圖放大）

奧巴馬當年在夏威夷就讀普納荷學校Punahou School的時候已是籃球隊常客，他不時打籃球，自從政以來多次在不同場合顯露身手，在他仍是參議員時，便曾在駐科威特部隊面前射入一球三分波。

當年成為白宮主人後，奧巴馬依然繼續打籃球的習慣，包括2010年在比賽中受傷要縫針。近日他曾開玩笑說自己「年紀大機器壞」，表現已大不如前。